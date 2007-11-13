В Украине на учете состоят около миллиона больных сахарным диабетом, а реально таких больных в 2,5 раза больше - эксперты

В Украине на учете состоят около миллиона больных сахарным диабетом, а реально таких больных в 2,5 раза больше, считают эксперты.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент ВОО “Диабетический союз” Павлина КАЛИНИЧЕНКО сообщила, что 14 ноября во всем мире, по решению Международной диабетической федерации и Всемирной организации здравоохранения, отмечается Международный день диабетиков.

По ее словам, сахарный диабет является одной из первоочередных проблем во всем мире в силу его распространенности и тяжелых последствий. Эта болезнь стоит на третьем месте непосредственных причин смерти (после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний).

Как сказала П.КАЛИНИЧЕНКО, из-за постоянно повышенного содержания сахара в крови развиваются тяжелые осложнения - слепота, гангрены конечностей, почечная недостаточность, инфаркты и инсульты. Осложнения сахарного диабета встречаются у 70-80% больных, а при длительном течении болезни - в 100%. Поражения сердца и сосудов наблюдаются у 50-80% больных сахарным диабетом, сообщила эксперт.

П.КАЛИНИЧЕНКО также отметила, что риск смерти от инфаркта или другой сердечно-сосудистой болезни у больных сахарным диабетом в 4-5 раз выше, чем у других людей. У каждого второго больного с почечной недостаточностью причиной болезни является сахарный диабет.

По ее словам, из-за осложнения сахарного диабета в мире каждые 10 секунд умирает один человек, а каждые 30 секунд проводится ампутация нижних конечностей.

“Основой предупреждения развития всех осложнений сахарного диабета является проведение надлежащего лечения и соответствующего комплекса мероприятий, направленных на компенсацию заболевания, то есть достижение показателей уровня глюкозы в крови, приближенных к нормальным”, – отметила П.КАЛИНИЧЕНКО.

В свою очередь, заместитель директора ЗАО “Индар” Антонина СИНЕЛЬНИК отметила, что больные диабетом в Украине на 100% обеспечены инсулином.

По ее словам, в этом году в рамках всеукраинской акции "От первичного звена до здоровья нации", которую инициировало Министерство здравоохранения, в июле-сентябре 2007 года было проведено специальное исследование - измерение гликозилированного гемоглобина. Благодаря этой акции появилась возможность удостовериться, сказала А.СИНЕЛЬНИК, что отечественные инсулины ничем не уступают зарубежным, однако больные не используют препараты должным образом, не выполняют назначения врачей, не придерживаются назначенных диет и физических нагрузок.

*** Всемирная организация здравоохранения признала сахарный диабет неинфекционной эпидемией.

20 декабря 2006 года ООН приняла резолюцию по сахарному диабету, в которой отмечена серьезная угроза этого заболевания во всем мире. Начиная с 2007 года 14 ноября как Всемирный день борьбы с диабетом будет отмечаться под эгидой ООН.