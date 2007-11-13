Первый вице-премьер-министр Украины - министр финансов Николай АЗАРОВ стал кандидатом в “черный список” врагов украинской культуры.

Как сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН писатель и издатель Виталий КАПРАНОВ, это связано с теми подписями, которые он поставил “под бюджетом-2004, которым введен НДС на украинскую книжку, и под бюджетом 2007 года, которым предусмотрена статья 118, из-за применения которой были выселены ряд культурных заведений”.

Другим кандидатом а этот список, проинформировали организаторы пресс-конференции, стал Олег КОПЫЛ, который в 2004 году, будучи начальником столичного главного управления коммунальной собственности, “поставил подпись с просьбой, чтобы магазин “Знання” выехал из помещения в связи с реконструкцией”, а уже в 2007 году, будучи начальником КП "Киевжилспецэксплуатация”, сообщил этому магазину, что договор аренды не действителен.

Писатель и издатель Дмитрий КАПРАНОВ сообщил, что этот список будет расширен, а голосование по нему состоится 30 ноября в Киеве на чрезвычайном собрании представителей интеллигенции, которое сзывается для обсуждения проблем в культурной сфере и составления “черного списка” врагов украинской культуры.

Он напомнил, что это собрание состоится в 11.00 в культурном центре Киево-Могилянской академии по адресу: ул. Ильинская, 9. Д.КАПРАНОВ пригласил культурных деятелей, творческих и небезразличных людей прийти на это собрание, чтобы дать оценку действиям власти по отношению к украинской культуре и составить план действий. Он отметил, что создан сайт www.cultura.net.ua, где все желающие могут поделиться информацией о культурных бедах, происходящих во всех регионах страны, предложениями по определению врагов украинской культуры.

В.КАПРАНОВ, в свою очередь, сообщил, что на собрании предусматривается принять письмо-обращение к президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ, которое передадут и Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, вынести на ближайшее заседание комитета вопрос о переносе места проведения Евро-2012 “в связи с тем, что уровень идиотизма нашей власти и бизнеса таков, что они с помощью футбола начинают уничтожать культуру и науку”. По его словам, сегодня власть пытается выселить ряд научных институтов, книжных магазинов из помещений в центре Киева, мотивируя это необходимостью подготовки к Евро-2012.

Писатель, переводчик Максим СТРИХА отметил, что в Украине развитию науки уделяется очень мало внимания. “Если не принять серьезные меры для ее (науки - УНИАН) спасения, то лет через 5-10 будет уже поздно говорить о каких-то перспективах Украины”, - подчеркнул он.

Член Ассоциации украинских писателей Сергей ГРАБОВСКИЙ, в свою очередь, отметил, что правительство еще летом решило выселить Институт философии, который размещен на ул. Трехсвятительской, 4, чтобы это помещение заняла структура, которая будет заниматься подготовкой футбольного чемпионата. Он сообщил, что возникла также идея строительства так называемого “гуманитарного небоскреба” Академии наук на улице Терещенковской, в который переедут все социальные и гуманитарные институты академии. По его мнению, здесь, скорее, речь идет о желании инвесторов “забрать лакомые кусочки в центре Киева”.

Президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр АФОНИН отметил, что в Украине не реализуются мероприятия, которые способствовали бы изданию и распространению украинских книг. По его словам, сегодня книжные “магазины стали заложниками алчных людей, находящихся во власти и понимают, что этот передел может быть для них последним”.

Руководитель форума издателей Александра КОВАЛЬ и писательница, лауреат Национальной премии Украины им. Т.Г.Шевченко Мария МАТИОС также отметили, что сегодня происходит уничтожение украинской культуры.