Эксперты считают наиболее эффективной в Харькове деятельность губернатора Авакова, и менее всего – мэра Добкина

Большинство украинских экспертов считают, что деятельность председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА является наиболее эффективной в данном регионе.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Влияние внеочередных выборов депутатов Верховной Рады Украины на эффективность власти и расстановку политических сил», обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместителем генерального директора Агентства моделирования ситуаций Алексеем ГОЛОБУЦКИМ.

Он отметил, что эксперты оценивали эффективность работы власти в Харькове и Харьковской области за 2006-2007 гг. по 7-балльной шкале.

Полученный результат, подчеркнул А.ГОЛОБУЦКИЙ, показал, что наиболее эффективной является работа губернатора, поскольку его средний балл равен 1,6.

Самая низкая эффективность, с точки зрения опрошенных, наблюдается в деятельности Харьковского городского головы Михаила ДОБКИНА (-1,6). При этом достаточно негативно эксперты оценили деятельность городского совета (-1,3), областного совета (-0,3) и харьковских судов (-1,3).

В то же время, по словам А.ГОЛОБУЦКОГО, половина харьковских экспертов - 5 из 11 - считают, что для повышения эффективности городской власти в Харькове необходимо провести досрочные выборы городского головы и депутатов горсовета, 1 - повысить роль общественности в принятии политических решений, 2 - сосредоточиться на социально-экономических проблемах рядовых жителей города, взяв «тайм-аут» на идеологические и политические препирательства.

Исследование проводилось с 31 октября по 6 ноября (полевой этап – с 31 октября по 2 ноября) ОО «Социополис» совместно с Агентством моделирования ситуации. Всего было опрошено 34 политических эксперта – политологи, аналитики и журналисты.