Создание демократической коалиции больше всего будет отвечать национальным интересам Украины – эксперт-опрос

Внешнеполитические и внутриполитические приоритеты коалиции демократических сил больше всего будут отвечать национальным интересам Украины.

Такие данные эксперт-опроса сегодня на пресс-конференции в УНИАН представил председатель правления Центра социологических и политологических исследований “Соціовимір”, директор Международного института демократии Сергей ТАРАН.

В частности, с точки зрения соответствия национальным интересам 73,3% опрошенных экспертов считают, что внешнеполитические приоритеты коалиции БЮТ и блока «Наша Украина – Народная самооборона» больше всего будут отвечать национальным интересам Украины.

66,7% экспертов считают, что внутриполитические приоритеты коалиции демократических сил больше всего будут отвечать национальным интересам Украины.

По мнению 13,3% опрошенных, внутриполитические приоритеты коалиции в составе НУ-НС и Партии регионов будут отвечать национальным интересам.

При этом только три эксперта из 30 опрошенных (или 10%) считают, что внешнеполитические и внутриполитические приоритеты «широкой коалиции» (Партия регионов + НУ-НС) больше всего будут отвечать национальным интересам Украины.

Кроме того, почти половина опрошенных экспертов (46,6%) убеждены, что в случае несоздания коалиции демократических сил Украину ожидает новый политический кризис и досрочные президентские выборы.

В то же время, только один эксперт из 30 опрошенных считает, что несоздание коалиции Партии регионов и НУ-НС приведет к новому политическому кризису и досрочным президентским выборам.

С.ТАРАН также сообщил, что, отвечая на вопрос, кто из ключевых украинских политиков больше всего не заинтересован в создании коалиции демократических сил (экспертам предлагалось назвать трех политиков), опрошенные чаще всего называли лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА (73,3%), №7 в избирательном списке Партии регионов Рината АХМЕТОВА (43,3%) и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО (36,7%).

Кроме того, в число больше всего незаинтересованных в демкоалиции политиков попали глава президентского Секретариата Виктор БАЛОГА (33,3%), лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО (30%), председатель парламента 5-го созыва Владимир ЛИТВИН (26,7%) и секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ (10%).

По одному эксперту назвали “незаинтересованными” лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО и лидеров НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.

Кроме того, согласно данным опроса, 70% экспертов считают, что создание коалиции в составе БЮТ и НУ-НС улучшит условия для реализации национальных интересов Украины в отношениях с США, 60% - с Евросоюзом.

Подавляющее большинство экспертов (53,3%) убеждены, что создание этой коалиции не ухудшит отношений с Россией.

В то же время, несколько иного мнения эксперты придерживаются относительно реализации национальных интересов в случае создания “широкой коалиции” (Партия регионов + НУ-НС). В частности, треть опрошенных считают, что создание такой коалиции ухудшит условия для реализации национальных интересов в отношениях с США (26,3% придерживаются противоположного мнения, а 43% не смогли определиться по этому вопросу). 40% опрошенных экспертов убеждены, что создание “широкой коалиции” ухудшит отношения с ЕС (в то же время 40% придерживаются противоположного мнения, а 20% не смогли определиться), и только 20% опрошенных считают, что создание “широкой коалиции” улучшит отношения с Россией (в свою очередь 46,6% придерживаются противоположного мнения, а 33,3% не смогли определиться).

Говоря о влиянии Президента на внешнюю политику Украины в случае создания того или иного формата коалиции, С.ТАРАН отметил, что подавляющее большинство опрошенных экспертов (56,7%) убеждены, что влияние В.ЮЩЕНКО на внешнюю политику Украины возрастет только при условии создания коалиции демократических сил.

Только 6,7% опрошенных экспертов считают, что влияние Президента на внешнюю политику в этом случае уменьшится, а 36,6% - не изменится. В то же время, 20% экспертов считают, что влияние Президента на внешнюю политику увеличится в случае создания “широкой коалиции”. При этом 26,7% считают, что уменьшится, а 53,3% – не изменится.

Опрос Центра социологических и политологических исследований “Соціовимір” при участии Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины проводился 7-12 ноября. Было опрошено 30 ведущих экспертов, ученых, политологов и политтехнологов.