Более 70% украинцев считают, что украинское общество не развивается или остановилось в своем развитии - опрос

Более 70% украинцев считают, что украинское общество не развивается или остановилось в своем развитии.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина в рамках годовой программы исследований “Ментальные основы выбора”, которые представил на пресс-конференции в УНИАН директор Института Кость БОНДАРЕНКО.

В частности, 36,7% опрошенных считают, что общество не развивается, 33,9% считают, что общество приходит в упадок, и только 18,9% выразили мнение, что общество развивается. 9,8% опрошенным было трудно ответить, 0,8% считают другое.

Половина опрошенных украинцев считают неудовлетворительным общее состояние морали в украинском обществе сегодня, 37,3% считают такое состояние удовлетворительным, по мнению 3,4% - общее состояние морали достаточно высоким, 9,3% - трудно ответить. Наиболее критично оценивают состояние морали в обществе те, для кого главными носителями моральных ценностей являются семья и Церковь.

74% опрошенных главным носителем моральных ценностей считают семью, 34,6% - государство, 33,6% - Церковь, 31,3% - школу или другое учебное учреждение, 21,9% - телевидение и кинематограф, 21,7% - литературу, 0,6% - другое, 4,5% - трудно ответить.

На вопрос: «Как Вы считаете, почему обычно человек придерживается моральных норм», подавляющее большинство опрошенных (56%) ответили, что из-за внутреннего убеждения, 22,8% - чтобы хорошо выглядеть в глазах окружающих, 14,9% - во избежание осуждения окружающих, 04% - другое, 5,8% - трудно ответить.

Кроме того, треть украинцев допускают супружескую измену, две трети - добрачные половые свсязи,18% - гомосексуальные отношения, каждый восьмой респондент допускает, что водитель может сесть за руль в нетрезвом состоянии.

Среди жизненных ценностей важнейшими респонденты назвали здоровье (75%) и материальную обеспеченность (68%).

Две трети украинцев считают недопустимой грубость, нецензурные ругательства. Половина опрошенных не видят ничего позорного в том, чтобы присвоить найденную вещь или уклониться от уплаты налогов. Две трети украинцев считают допустимым заявить в правоохранительные органы на знакомого в случае совершения им мелкого преступления.

Всеукраинское исследование проводилось с 1 по 10 ноября 2007 года в 1290-ти населенных пунктах Украины. Погрешность не превышает 2,2%.