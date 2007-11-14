Поживанов считает, что все подписи представителей НУ-НС будут под коалиционным соглашением, если этого захочет Ющенко

Кандидат в народные депутаты Украины от БЮТ Михаил ПОЖИВАНОВ считает, что все подписи под коалиционным соглашением между блоком “Наша Украина – Народная Самооборона” и БЮТ будут, если этого захочет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Об этом М.ПОЖИВАНОВ сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что “Наша Украина - Народная Самооборона” - довольно “аморфная” политическая сила, и Президенту Украины В.ЮЩЕНКО приходится “решать все вопросы”. “Я не исключаю, что и все подписи появятся очень быстро, как только будет желание у Виктора Андреевича ЮЩЕНКО", - сказал М.ПОЖИВАНОВ. По его словам, “тогда он соберет фракцию, проведет беседу” и все без исключения народные депутаты Украины от НУ-НС войдут в коалицию, то есть “появятся все подписи, и появятся голоса, и все будет хорошо”.

Также М.ПОЖИВАНОВ выразил убеждение, что “Виктор Андреевич помнит очень хорошо все те ошибки, которые сделал Александр МОРОЗ, и помнит, что люди этих ошибок никогда не прощают политикам”. “И поэтому он (В.ЮЩЕНКО - УНИАН) никогда уже на те грабли наступать не будет, и поэтому все то, что он обещал во время избирательной кампании, и коалиция - будет”.

М.ПОЖИВАНОВ отметил, что на этих парламентских выборах он шел в команде БЮТ (в прошлом созыве ВР он был в списке “Нашей Украины” - УНИАН), поскольку “все, что есть в БЮТ, оно мне кажется более правильным, более справедливым, более стабильным, более последовательным”.