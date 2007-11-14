Участники проекта Евросоюза по поддержке малого и среднего бизнеса в Украине отмечают его эффективность

Украинские предприниматели, которые приняли участие в проекте Европейского Союза «Услуги по поддержке малого и среднего предпринимательства в приоритетных регионах Украины», отмечают его эффективность.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор производственной фирмы «ЧИП» (Ривне) Александр ЧЕПА, знания, полученные на тренингах, проводимых в рамках проекта, позволили провести сегментацию бизнеса, определить сферы деятельности, от которых стоит отказаться, что в свою очередь, позволило получить дополнительные ресурсы для развития более перспективных направлений. Проведенное обучение персонала увеличило эффективность бизнеса в целом.

Представитель Житомирской области, старший консультант Ассоциации научных и бизнес-консультантов Светлана ДОБРЯКОВА сообщила, что благодаря участию в проекте ассоциация усовершенствовала систему проведения тренингов по подготовке молодых бизнесменов. Также были разработаны новые программы тренингов: финансовый контролинг и основы финансовой грамотности.

С.ДОБРЯКОВА сообщила, что каждые две недели курс обучения в ассоциации проходят 15-17 молодых бизнесменов.

Менеджер проектов Представительства Европейской Комиссии в Украине Григориус КОНТЗОГЛУ сообщил, что в сентябре при поддержке Евросоюза стартовал еще один проект укрепления взаимоотношений украинских предпринимателей с зарубежными партнерами, реализация которого должна привести к увеличению объемов украинского экспорта и повышению конкурентоспособности продукции украинских производителей.

Проект Европейского Союза «Услуги по поддержке малого и среднего предпринимательства в приоритетных регионах Украины» реализовывался в трех областях Украины (Черниговская, Ривненская и Житомирская). Общий бюджет проекта – 2,7 млн. евро. Реализация проекта длилась 18 месяцев, ее завершение намечено на декабрь 2007 года.

В рамках проекта проведено 60 учебных семинаров как для государственных служащих, так и для бизнес-консультантов; один большой учебный курс по развитию менеджмента, который состоял из 9 основных направления развития бизнеса. Более 100 отобранных на конкурсной основе украинских предпринимателей из Житомирской, Черниговской и Ривненской областей овладели новыми навыками ведения бизнеса.