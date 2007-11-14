Государственной проверкой выявлены многочисленные нарушения санитарно-технических условий в Киевском СИЗО - правозащитник Багиров

Комплексная государственная проверка сотрудниками Генеральной прокуратуры, санэпидемстанции и других учреждений выявила многочисленные нарушения санитарно-технических условий содержания арестованных в Киевском следственном изоляторе.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Международной лиги защиты прав граждан Эдуард БАГИРОВ, принимавший участие в проверке.

"Если прочитать выводы пожарных, СЭС, то в камерах СИЗО нельзя содержать подследственных. Это - психологическая пытка!", - заявил правозащитник.

В акте проверки СЭС, копия которого была представлена журналистам, указывается, что "по всей территории (СИЗО) отмечается большое количество нор грызунов... тараканов, комаров", "режимные корпуса, постройки XIX века, водопровод, канализация старые, изношенные, отмечается повреждение системы вентиляции... в большинстве камер стены и потолок покрыты плесенью... в камерах не разделено хранение личных вещей заключенных и продуктов питания, на пищеблоке не созданы надлежащие условия труда... помещение, оборудование, инвентарь грязные " и т. п.

По словам Э.БАГИРОВА, также ненадлежащим образом ведется медицинское обслуживание лиц, содержащихся в СИЗО, в том числе из-за отсутствия договора, действие которого закончилось в 2004 году, между Госдепартаментом по вопросам исполнения наказаний и Министерством здравоохранения Украины.

"На основании выводов я понял, что это проблемы, которые не решались десятилетиями", - отметил правозащитник, выразив сомнение, что эта ситуация в СИЗО в ближайшие 5-10 лет может измениться.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции исполняющий обязанности начальника Киевского СИЗО Александр БАЛДУК отметил, что проверка осуществлялась объективно, по его словам, "недостатки мы видели, и к проверке пытались что-то сделать". В то же время он не дал четкого ответа на уточняющий вопрос, что именно и как руководство пыталось исправить ситуацию в СИЗО.

В то же время начальник Управления Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в Киевской области Павел САРАНЧА пожаловался на отсутствие надлежащего государственного финансирования этого учреждения и системы в целом. Так, по его словам, в 2007 году Киевское СИЗО было профинансировано на 69% от потребности, а Госдепартамент по исполнению наказаний - на 55%.

Вместе с тем А.БАЛДУК поинформировал, что по результатам проверки руководству Киевского СИЗО были вынесены 8 предписаний, из которых часть уже выполнена.

Продолжая тему, Э.БАГИРОВ в очередной раз указал на тотальную закрытость исправительных учреждений от общества, на сознательное нежелание руководства Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний честно информировать граждан, правозащитников о ситуации в СИЗО и исправительных колониях.

"Я считаю, что таким образом руководство департамента нарушает ряд статей Конституции, законов Украины. А поэтому требую от руководства департамента пересмотреть свое отношение к СМИ. Департамент обязан кардинально изменить свое отношение!", - подчеркнул правозащитник.

По данным Э.БАГИРОВА, в Киевском СИЗО за последние три месяца погибли десять подследственных.