Тендерная палата заявляет о нарушении высшими исполнительными органами АРК законодательства о госзакупках

Тендерная палата Украины заявляет о системных нарушениях высшими исполнительными органами Крыма законодательства о государственных закупках.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил вице-президент Тендерной палаты Украины Николай ТОВСТАНОВСКИЙ.

По его словам, ТПУ исследовала 40 процедур закупок, проведенных органами власти в текущем году ожидаемой стоимостью 30 млн. грн., и установила нарушения требований закона по каждой процедуре закупки.

Н.ТОВСТАНОВСКИЙ также отметил, что наиболее распространенными и грубыми нарушениями тендерного законодательства в Крыму являются допуск к участию в тендерах аффилированных участников, определение победителя с игнорированием специальной методики, а также закупка товаров, работ и услуг по ценам выше среднерыночных.

В качестве примера вице-президент привел торги, организованные Главным управлением капитального строительства при Совете министров Автономной Республики Крым, по закупке работ по газификации сел Тенистовского сельского совета ожидаемой стоимостью 4 млн. 396,8 тыс. грн. В ходе торгов, отметил Н.ТОВСТАНОВСКИЙ, заказчик не отклонил тендерные предложения ООО «Пивдень-газстрой» и ОАО «Крымгазбуд», основателем одного и одновременно руководителем другого является одно и то же физическое лицо.

«В результате допущения к участию в процедуре торгов «связанных лиц», которые создали так называемый фиктивный «конкурентный круг» и имели между собой договоренность относительно определения цены, потери государственных средств составили от 8% до 20% ожидаемой стоимости закупки», – сказал Н.ТОВСТАНОВСКИЙ.

По результатам исследования ТПУ, отметил Н.ТОВСТАНОВСКИЙ, установлен также ряд органами исполнительной власти процедур закупок санаторно-курортных услуг и услуг по поставке твердого топлива.

«Такой негатив прослеживается по всей вертикали властных структур республики. Данные факты указывают, что руководство Крыма, отдельные руководители его предприятий, учреждений и организаций, которым государством вверены в распоряжение значительные потоки финансовых ресурсов Автономной Республики Крым, всевозможными методами пытаются лоббировать интересы определенных коммерческих структур, чтобы, без проведения тендера, предоставлять право этим коммерческим структурам распоряжаться огромными суммами государственных средств, в том числе и бюджетных», – заявил Н.ТОВСТАНОВСКИЙ.