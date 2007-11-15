Внедрение системы SAP ERP позволило компании «Лан-Украина» повысить товарооборот - гендиректор

Внедрение системы SAP ERP в компании “Лан-Украина” позволило поднять товарооборот и улучшить процессы управления.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор компании “Лан-Украина” Михаил СРЕБНЮК.

В свою очередь финансовый директор компании “Лан-Украина” Татьяна КРАСНОЖОН сообщила, что внедрение системы позволило увеличить оборачиваемость товаров, на 20% снизить дебиторскую задолженность, на 20% поднять количество операций, выполняемых одним сотрудником, создать единую базу документооборота, ускорить документооборот и.т.д.

По ее данным, инвестиции во внедрение системы SAP ERP составили 500 тыс. долларов.

Т.КРАСНОЖОН отметила, что внедрение системы также позволило компании «получить очень эффективный инструмент для управления запасами и дебиторской задолженностью».

"Программа дает возможность полностью автоматизировать управление и учет, иметь доступ к удаленным базам данных в реальном режиме времени. Основное преимущество использования данного ІТ-продукта – в возможности оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации, предугадывать риски", – сказала она.

По словам М.СРЕБНЮКА, «мы довольны как финансовыми, так и другими результатами компании после внедрения в компании SAP ERP».

Как сказал управляющий директор SAP Ukraine Александр МЕЛЬНИКОВ, «Лан-Украина» является первой украинской компанией - дистрибьютором, внедрившим и с успехом использующим наши решения для оптимизации и роста своего бизнеса».

По словам Т.КРАСНОЖОН, в рамках развития бизнеса компания “Лан-Украина” планирует расширение функциональности в сфере управленческого учета, бюджетирования, управления распределенными складами, управления складским комплексом с использованием радиотерминалов, управления материальными потоками с использованием механизма кросс-докинга.

Проект внедрения, интегратором которого выступила корпорация «Инком», стартовал в 2005 году. В рамках проекта внедрения бизнес-решений SAP на предприятии были автоматизированы управление сбытом, закупками и материальными потоками, управление финансами и управленческий учет, а также управление персоналом. В мае 2006 года “Лан-Украина” начала продуктивное использование решений SAP. В мае 2007 года была запущена в продуктивную эксплуатацию дополнительная функциональность «Кредитный менеджмент», а с сентября 2007 – «Адресное хранение на складах».

Справка УНИАН. Компания “Лан-Украина” основана в 1995 году. Основной сферой деятельности компании являются импорт, производство и дистрибьюция качественных продуктов питания. Компания имеет склад в Киеве площадью 9 тыс. кв. м. Кроме этого, у компании есть развитая дистрибьюторская сеть по Украине. Продукция компании сертифицирована и имеет длительный срок хранения. “Лан-Украина” предоставляет клиентам широкий спектр послепродажных услуг, включая бесплатную загрузку, возможность хранения продукции на складе, доставку во все регионы Украины по желанию заказчика, а также экспедиторские услуги.

В компании работают более 300 человек.

Оборот компании в 2006 году составил 90 млн. грн.

Компания SAP является ведущим в мире поставщиком программных решений для управления бизнесом. В настоящее время более 43 400 компаний, расположенные в более чем 120 странах, используют в своей работе программное обеспечение SAP.

Компания SAP имеет представительства в более чем 50 странах, представлена на нескольких биржах, включая Франкфуртскую фондовую биржу и Нью-Йоркскую фондовую биржу, под символом “SAP”. На украинский рынок компания SAP вышла в 1995 году. Сегодня свыше 80 украинских предприятий и государственных организаций являются заказчиками SAР. По оценке IDC, компании SAР принадлежит примерно 55% украинского рынка ERP-систем.

Корпорация «Инком», основанная в 1990 году, - крупнейшая украинская IT-компания, оказывает полный спектр услуг в сфере интеграции информационных технологий, включая бизнес-решения, IT-консалтинг, безопасность предприятия, серверы и системы хранения данных, сети и телекоммуникации, а также подготовку и сертификацию IT-специалистов. «Инком» – единственное IT-предприятие на украинском рынке, имеющее 30 филиалов в крупнейших городах страны. Сертифицированный партнер SAP с 2004 года.