Ирпенский горсовет просит ВАСУ отменить постановление суда низшей инстанции о восстановлении Свистович в должности мэра Ирпеня

Ирпенский городской совет Киевской области направил в Высший административный суд Украины кассационную жалобу на постановление Киевского апелляционного административного суда о восстановлении Мирославы СВИСТОВИЧ в должности Ирпенского городского председателя.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил начальник юридического отдела Ирпенского горсовета Константин КАРЕВ.

В кассационной жалобе отмечается, что 17 июня состоялись внеочередные выборы Ирпенского городского председателя, в которых М.СВИСТОВИЧ приняла участие как кандидат на должность мэра города, но не была избрана на указанную должность. По результатам выборов на должность председателя Ирпеня был избран Олег БОНДАРЬ.

Как отметил К.КАРЕВ, ни одна жалоба участников избирательного процесса относительно законности избрания О.БОНДАРЯ не была удовлетворена ни Ирпенским городским судом, ни Киевским апелляционным административным судом, который является последней инстанцией в подобных делах.

“Таким образом О.БОНДАРЬ является единственным законно избранным мэром Ирпеня”, - отметил начальник юридического отдела горсовета.

В то же время, по словам К.КАРЕВА, не учитывая это, Киевским апелляционным административным судом 12 ноября было принято постановление о восстановлении М.СВИСТОВИЧ в должности мэра Ирпеня.

Он убежден, что Киевский апелляционный суд принял это решение ошибочно, поскольку должность мэра занимает законно избранный мэр - О.БОНДАРЬ.

“Постановление Киевского апелляционного суда подлежит отмене, поскольку он взял на себя самоуправляющие полномочия территориальной общины города Ирпеня и восстановил в должности Ирпенского городского председателя М.СВИСТОВИЧ, которая утратила свои полномочия городского председателя связи с тем, что на последних выборах Ирпенским городским председателем была избрана не она, а другое лицо," – говорится в кассационной жалобе.

Справка УНИАН. М.СВИСТОВИЧ была избрана мэром Ирпеня на выборах в 2006 году.

Сразу после выборов она заявила о незаконных попытках другого кандидата на должность мэра города Олега БОНДАРЯ признать выборы недействительными. “Поддерживаемый “Нашей Украиной” кандидат Олег БОНДАРЬ делает все возможное, чтобы сделать выборы недействительными, забрасывая суды многочисленными жалобами”, – сказала М.СВИСТОВИЧ.

3 апреля 2007 года сессия Ирпенского городского совета досрочно прекратила полномочия М.СВИСТОВИЧ в качестве Ирпенского городского председателя. Она считала это решение незаконным. По убеждению М.СВИСТОВИЧ, настоящей причиной ее отставки стало практически полное прекращение землеотводов и невозможность депутатам и другим заинтересованным лицам реализовать свои бизнес-интересы вопреки интересам территориальной общины.