В Украине будет создана Ассоциация больных синдромом Паркинсона.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН инициатор создания ассоциации, больной болезнью Паркинсона Сергей БУЙНОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.БУЙНОВСКОГО, целью такой ассоциации будет научить больного и его близких жить в вынужденных условиях приспособления к болезни. Он отметил, что, прежде всего, планирует создать интернет-сайт, на котором намерен публиковать всю необходимую для больных информацию. С.БУЙНОВСКИЙ добавил, что путем общения через Интернет с больными из других стран накопил много полезной информации о болезни Паркинсона и о методах борьбы с ней.

Также он хочет создать в пределах сайта форум для общения больных между собой. По словам С.БУЙНОВСКОГО, такой форум должен быть на нескольких языках для более эффективного общения больных из разных стран. По замыслу инициатора, это поможет больным обмениваться информацией и помогать друг другу в лечении синдрома.

Он информировал, что на сегодня в Украине существует только медикаментозный метод лечения синдрома Паркинсона и есть около 70 препаратов, направленных на это. По словам С.БУЙНОВСКОГО, самой тяжелой и важной задачей является правильный подбор комбинации препаратов и их дозирование для каждого отдельного больного. А это, в свою очередь, эффективнее всего реализовать опытным путем, то есть путем сравнения действия препаратов на каждого больного. Он убежден, что создание специализированного сайта и форума будет способствовать обмену информацией между больными, обмену описаниями своих симптомов и изменений в результате действия тех или иных лекарств.

Отвечая на вопрос журналистов, С.БУЙНОВСКИЙ рассказал, что не собирается просить помощи у государственных структур. По его словам, раньше он имел подобный опыт, однако это не дало никаких существенных результатов. “Я хочу идти параллельным путем”, - отметил он. В то же время инициатор создания ассоциации рассчитывает на помощь физических и юридических лиц. Полученные средства он планирует вкладывать в публикацию информационных материалов, а также в приобретение необходимых для украинских больных лекарств.