Гражданки Душенко и Вениславская обратились к Президенту по поводу бездеятельности и произвола чиновников, правоохранительных органов и судей

Гражданки Галина ДУШЕНКО из Николаева и Екатерина ВЕНИСЛАВСКАЯ из Ривного просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО помочь им в решении проблем, которые возникли из-за бездеятельности и произвола чиновников, правоохранительных органов и судей.

С соответствующим заявлением они обратились к главе государства сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Так, Г.ДУШЕНКО рассказала журналистам, что 13 мая 2006 года в баре села Лысая гора Первомайского района Николаевской области, где она проживает, был убит ее 23-летний сын Сергей, студент 3-го курса Харьковской юридической академии, военнослужащий пограничной службы.

По словам пострадавшей, ее сын перед смертью назвал ей имена пяти граждан, которые избили его, среди них - работник Первомайского райотдела милиции. То же, как отметила Г.ДУШЕНКО, подтвердили свидетели, которые присутствовали во время драки в баре. В свою очередь следствие установило, что милиционер не причастен к смерти С.Душенко. Более того, отметила мать, следствие отнесло полученные ее сыном многочисленные переломы костей к последствиям ДТП. Однако, как отметила Г.ДУШЕНКО, и в этом случае никто из следователей не проводил расследования, не привлекал к нему сотрудников ГАИ, не проводил экспертиз, не устанавливал места происшествия.

Кроме того, пострадавшая сообщила, что результаты экспертизы тела ее сына она получила только через месяц, а одежды - нет и до сих пор.

По словам Г.ДУШЕНКО, обращение в органы прокуратуры, включая Генеральную прокуратуру Украины, также никаких результатов не принесло. "Все присылают только отписки!" - сказала она.

В свою очередь, Е.ВЕНИСЛАВСКАЯ, мать шестерых детей, самому младшему из которых 11 лет, сообщила, что Ривненский городской суд вынес решение о ее отселении из общежития, которому предоставлен статус жилого дома и который передан в подчинение органам местного самоуправления.

По словам Е.ВЕНИСЛАВСКОЙ, об изменении статуса общежития и возможности приватизации комнаты ей не сообщили. В то же время одна из жилиц общежития, воспользовавшись этим, приватизировала ее комнату, после чего обратилась в суд с требованием принудительного выселения семьи Е.ВЕНИСЛАВСКОЙ.

По ее словам, в мае 2005 года суд, вынося решение, не принял во внимание немало факторов, среди которых - наличие у нее несовершеннолетнего ребенка. Решение суда первой инстанции оставил в силе Апелляционный суд г. Ривне, сообщила Е.ВЕНИСЛАВСКАЯ.

В то же время, по словам Е.ВЕНИСЛАВСКОЙ, областная государственная администрация, рассмотрев ее обращение, пообещала предоставить 100 тыс. грн. в качестве помощи на приобретение жилья, однако затем отменила свое решение.