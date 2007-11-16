Международные премии “Человек года - 2007” получат посол Казахстана Жумабаев, братья Меладзе, композитор Дунаевский и кинорежиссер Бортко

Высший академический совет общенациональной программы Украины “Человек года” определил обладателей международных и специальной премий 2007 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной объявлению промежуточных итогов экспертного определения претендентов на получение лауреатских званий десятой общенациональной программы “Человек года”, сообщил президент этой программы Аркадий РАЙЦИН.

“Обладателем международной премии в отрасли дипломатии стал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Украине Амангельды ЖУМАБАЕВ. Международные премии за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства получат братья МЕЛАДЗЕ – Валерий и Константин, а также композитор, народный артист России Максим ДУНАЕВСКИЙ”, - сказал А.РАЙЦИН.

По его словам, специальную премию за выдающиеся заслуги также получит народный артист России и Украины, кинорежиссер Владимир БОРТКО.

“Международные и специальная премии за 2007 год будут вручены во время проведения торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов программы “Человек года-2007”, которая состоится 22 марта следующего года в Национальном дворце “Украина” в Киеве”, - сообщил президент программы.

А.РАЙЦИН также добавил, что генеральная дирекция общенациональной программы “Человек года” подвела итоги первого этапа экспертного определения претендентов на лауреатские звания программы в 12-ти из 18-ти номинации, согласно утвержденному перечню. “На сегодняшний день в каждой из номинаций определены 5-6 лидеров. На втором этапе эксперты определят по три кандидата в каждой номинации и это будет объявлено 15 января 2008 года”, - сказал он.

Среди номинантов на звание “Региональный лидер года” – председатель Донецкого облсовета Анатолий БЛЫЗНЮК, председатель Винницкой облгосадминистрации Александр ДОМБРОВСКИЙ, председатель Закарпатской ОГА Олег ГАВАШИ, председатель Ривненской ОГА Виктор МАТЧУК и председатель Львовской ОГА Петр ОЛИЙНЫК. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы потенциальными претендентами на звание лауреата 26 человек.

Среди претендентов на звание "Городской председатель года" – городской председатель Ялты Сергей БРАЙКО, городской председатель Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ, городской председатель Херсона Владимир САЛЬДО, городской председатель Ильичевска Валерий ХМЕЛЬНЮК, городской председатель Феодосии Владимир ШАЙДЕРОВ. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы потенциальными претендентами на звание лауреата 30 человек.

Среди претендентов на звание "Промышленник года" – председатель правления, генеральный директор ОАО “Холдинговая компания “Лугансктепловоз” Виктор БИКАДОРОВ, председатель наблюдательного совета ЗАО “Северодонецкое объединения “АЗОТ” Алексей КУНЧЕНКО, президент АО “Норд” Валентин ЛАНДЫК, председатель правления ХК “АвтоКрАЗ” Сергей САЗОНОВ, председатель правления ОАО “Сумыхимпром” Николай ТРОФИМЕНКО. Всего на данное время в этой номинации экспертами был назван потенциальным претендентом на звание лауреата 31 человек.

Среди претендентов на звание "Предприниматель года" – президент ВТ “УПЕК” Анатолий ГИРШФЕЛЬД, президент “Киев Инвестмент Групп” Андрей ИВАНОВ, председатель наблюдательного совета компании “НЕСТ” Владимир ТРОФИМЕНКО, председатель совета основателей ООО “Торговый дом “Мегаполис” Евгений ЧЕРНЯК, генеральный директор МААК “Урга” Леонид ШМАЕВИЧ. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы потенциальными претендентами на звание лауреата 45 человек.

Среди претендентов на звание "Финансист года" – председатель правления ОАО “Родовід Банк” Денис ГОРБУНЕНКО, председатель правления ОАО КБ “Хрещатик” Дмитрий ГРИДЖУК, председатель правления АКБ “Форум” Ярослав КОЛЕСНИК, председатель правления АКБ “Південний” Вадим МОРОХОВСКИЙ, председатель правления АБ “Укрпромбанк” Александр СОЛТУС. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы 28 человек.

Среди претендентов на звание "Аграрий года" – президент агрофирмы “Сады Украины” Алексей ЗАЙЦЕВ, директор государственного предприятия “Опытное хозяйство “Асканийское” Вера НАЙДЁНОВА, директор ООО “Холдинг “Зерноторговая компания” Вячеслав ПЕТРИЩЕ, директор ОАО “Яготинский маслозавод” Александр СИРЕНКО, президент агропромышленной ассоциации “Группа компаний “УКРРОС” Сергей ФЕДОРЕНКО. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы 25 человек.

Среди претендентов на звание "Журналист года в отрасли электронных СМИ" - Владимир АРЬЕВ (телеканал “5 канал”), Станислав ЦЕГОЛКО (“5 канал”), Виталий ГАЙДУКЕВИЧ (телеканал “1+1”), Руслан СЕНИЧКИН (телеканал “Интер”), Олесь ТЕРЕЩЕНКО (телеканал “1+1”). Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы 33 потенциальных претендента на звание лауреата.

По словам А.РАЙЦИНА, в этом году возобновленные две номинации – “Газета года” и “Журнал года”.

В частности, среди претендентов на звание "Газета года” – “Газета по-киевски”, газета “Деловая столица”, газета “Контракты”, газета “Сегодня” и газета “Факты”. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы 15 изданий.

Среди претендентов на звание "Журнал года” – журнал “VIVA”, “Женский журнал”, а также журналы “Корреспондент”, “Профиль”, “Фокус”. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы 16 журналов.

Среди претендентов на звание "Деятель искусств года" – кинорежиссер, сценарист, продюсер Оксана БАЙРАК, режиссер кино, театра и телевидения Сергей МАСЛОБОЙЩИКОВ, народная артистка УССР Кира МУРАТОВА, балетмейстер Раду ПОКЛИТАРУ, заслуженный деятель искусств Украины, скульптор Николай РАПАЙ. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы потенциальными претендентами на звание лауреата 49 человек.

Среди претендентов на звание "Спортсмен года" – абсолютная чемпионка мира 2007 года по художественной гимнастике Анна БЕССОНОВА, серебряный призер Чемпионата мира 2007 года по легкой атлетике Людмила БЛОНСКАЯ, чемпион мира 2007 года по богатырскому многоборью Василий ВИРАСТЮК, бронзовый призер Чемпионата мира 2007 года по биатлону Андрей ДЕРИЗЕМЛЯ, чемпион мира по боксу по версии IBO Владимир КЛИЧКО, бронзовый призер Чемпионата мира 2007 года по легкой атлетике Ирина ЛИЩИНСКАЯ. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы 19 человек.

Среди претендентов на звание “Юный талант года” – победитель детского конкурса “Евровидения-2007” в Украине Илона ГАЛИЦКАЯ, обладатель І премии ІІI открытого конкурса юных бандуристов им. Гната Хоткевича в 2007 году Иванна КАЛАШНИК, обладатель Гран-при песенного фестиваля “Славянский базар-2007 в Витебске» Наталия КРАСНЯНСКАЯ, чемпион мира 2007 года среди юношей по легкой атлетике (метание диска) Никита НЕСТЕРЕНКО, юный оперный певец Вадим ПАНКРАТОВ, победитель Всемирной олимпиады по математике в 2007 году Виктор РЯБЧЕНКО. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы потенциальными претендентами на звание лауреата 16 человек.

А.РАЙЦИН напомнил, что экспертов представляют свыше 100 авторитетных и влиятельных организаций, структур, фондов, средств массовой информации. Экспертное определение начинается в июне каждого года и заканчивается в январе следующего года.