КОНКУРЕНЦИЯ РЕЙТИНГОВ НА ЮРИДИЧЕСКОМ РЫНКЕ ПОВЫСИТ КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАНИЙ

15 ноября 2007 года в пресс-центре ЛІГАБізнесІнформ состоялся круглый стол, в котором приняли участие управляющие партнёры, партнёры и юристы большинства ведущих юридических фирм, представители юридических и деловых СМИ, PricewaterhouseCoopers, а также представители ведущих рейтинговых агентств в Украине. Для модерирования круглого стола был приглашён независимый журналист Виталий Ковач.

Участники круглого стола обсудили проблемы и перспективы исследований рынка юридических услуг в Украине. По результатам круглого стола организаторы подготовят тезисы выступлений участников, которые будут распространены всему юридическому сообществу и средствам массовой информации. На основе данных тезисов планируется провести встречу с существующими и потенциальными организаторами рейтингов юридических услуг.

Прошедшая дискуссия стала примером конструктивного диалога: представителям юридического сообщества не просто удалось встретиться практически в полном составе, но и согласовать свою публичную позицию. Существующая ситуация c рейтингованием была оценена юридическим сообществом как неудовлетворительная и требующая развития и изменений. Ведущие игроки юридического рынка приветствуют появление новых рейтингов, так как конкуренция повысит объективность, прозрачность и профессионализм исследований.

В первой части дискуссии обсуждались важность и целевые аудитории рейтингов. Владимир Байбарза, партнёр юридической фирмы «Магистр & Партнёры», отметил, что основными потребителями рейтингов являются как клиенты юридических компаний, так и сами представители рынка юридических услуг. Именно поэтому для каждой аудитории потребителей должны существовать отдельные рейтинги. «Если для юридических фирм важна информация о размере фирме, количестве юристов, количестве офисов, доходность фирмы, доходность на одного партнёра, то для потенциальных клиентов важны такие критерии как экспертиза, опыт, клиенты, сделки», - прокомментировал Владимир Байбарза.

Рейтинги в виде ранжирования по принципу первый, второй, третий не характерны для западного опыта, где рейтинговые агентства скорее склонны давать рекомендательные заключения. «Экспертное мнение международного издательского дома будет звучать как «наиболее рекомендуемая нами фирма» или «фирма, лидирующая в определённой области», ─ делится опытом участия в международных рейтингах Михаил Харенко, партнёр фирмы «Саенко, Харенко и Партнёры».

При проведении исследований международные рейтинговые агентства всегда подчеркивают субъективность своего экспертного мнения. Большинство участников дискуссии поддержали тезис о том, что ранжирование фирм по отдельным отраслям практик является более объективным, чем интегральный рейтинг юридического рынка.

Во второй части дискуссии речь шла о той ситуации, которая сложилась с рейтингованием компаний на рынке юридических услуг в Украине. Сергей Власенко, партнёр юридической фирмы «Магистр & Партнёры», прокомментировал ситуацию следующим образом: «Нам важно, чтобы рейтинги отображали реальную картину рынка и были зеркалом, причём не кривым зеркалом и не зеркалом в комнате смеха. Магистр & Партнёры, в частности, отказались участвовать в рейтингах газеты «Юридическая практика» в 2007 году и не предоставили редакции никаких данных о своей деятельности».

Олег Макаров, управляющий партнёр юридической фирмы «Василь Кисиль и Партнёры», уже 11 лет отстаивает свою позицию: «Мы выступаем против публикации сводного рейтинга, потому что не признаём ни за одним изданием статус рейтингового агентства».

В Украине, в отличие от западного рынка рейтингов юридических услуг, конкуренция не достаточна развита. Это негативно влияет на качество рейтингов, в которых допускаются как ошибки, так и просто манипуляции.

Подводя итоги круглого стола, участники делились тем, какой бы они хотели видеть оценку рынка юридических услуг в Украине. Представители СМИ и рейтинговых агентств рассказали о том, что постоянно сталкиваются с проблемой недоверия и пытаются решать эти вопросы в форме диалога, прислушиваясь к мнению рынка. В свою очередь, представители юридических компаний дискутировали по поводу критериев и подходов, которым должны отвечать рейтинги, чтобы вызывать доверие читателей.

Хольгер Цшайге, издательский дом «Волтерс Клувер», отметил, что вопрос рейтингов на рынке юридических услуг не требует активного вмешательства и его может решить только время. «Нельзя ни у кого отнять право делать рейтинги. Рейтингов должны быть много и разных, пусть они повторяются, пусть конкурируют друг с другом. Вопрос непрофессиональных рейтингов − это вопрос времени, поэтому придётся просто подождать».

Участников круглого стола объединила идея о том, что рейтингов, исследований рынка юридических услуг должно быть как можно больше и самых разнообразных. В свою очередь, Сергей Чекалов, руководитель проекта Всеукраинской рейтинговой программы «Гвардия», сообщил о том, что в экспертные рейтинги издания уже в 2008 году будет включен рынок юридических услуг.

Конструктивным итогом круглого стола стало общее мнение о том, что конкуренция рейтингов будет способствовать объективному отражению тенденций развития бизнеса.

***

Участники круглого стола:

Представители юридических компаний:

Адвокатское бюро Годецкого, Василь Кисиль и Партнеры, Волков и Партнеры, Гарантия, Грищенко и Партнеры, Дмитриева и Партнёры, Ильяшев и Партнёры, Инюрполис, Лексввел и Партнёры, Магистр & Партнеры, Пахаренко и Партнеры, Правис, Правочин, Саенко Харенко и Партнёры, Сергей Козьяков и Партнеры, Трайдент, Фарго, Юрвнешсервис, Юридическое бюро Рыжего.

Представители аудиторских компаний:

PriceWaterhouseCoopers.

Представители СМИ:

Агентство корпоративных новостей, Адвокат, Всеукраинская рейтинговая программа Гвардия, Дело, Инвестгазета, ИнтерМедиаКонсалтинг , Лига, Первый национальный ТВ канал, Правовой тиждень, Юридическая газета, Юридическая практика.

Гости:

Издательство Волтерс Клувер, Украинский независимый медиа профсоюз, Финансовый клуб Украины.