Минздрав просит ООН провести независимую международную экспертизу процедур определения качества и регистрации лекарств – Ивасюк

Министерство здравоохранения Украины просит Организацию Объединенных Наций провести независимую международную экспертизу процедур определения качества и регистрации лекарств, а также процедуры государственных закупок в сфере здравоохранения.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Валерий ИВАСЮК сегодня во время круглого стола в УНИАН на тему: “Лекарства для украинцев: вопрос качества и коррупции”.

"Я просил главу Представительства ООН в Украине Фрэнсиса О’ДОННЕЛЛА осуществить международную экспертизу под протекторатом ООН, по решению ООН, по решению Директората Всемирной организации здравоохранения, международную независимую экспертизу процедур определения качества лекарств, процедур регистрации лекарственных препаратов и третье – процедур государственных закупок”, - сказал В.ИВАСЮК.

По его словам, глава Представительства ООН в Украине Ф.О’ДОННЕЛЛ “пообещал, что все будет доведено до руководства ООН и такая экспертиза обязательно будет проведена”.

Заместитель министра здравоохранения сообщил, что также имел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ. “Я хочу вернуть в Украину качественную диагностику СПИДа и инфекций, которые передаются с кровью. Я хочу вернуть то, что было разрушено в системе здравоохранения на протяжении 1998-2006 гг.”, - объяснил он.

По его словам, посол США пообещал сделать доклад в правительство Соединенных Штатов относительно политической поддержки попыток медицинской сферы и украинских политиков в наведении порядка в системе государственных закупок в сфере здравоохранения.

В.ИВАСЮК также сообщил, что в прошлом году на рынок Украины удалось вернуть лучшие в мире тест-системы для обеспечения безопасности донорской крови – американские и французские.

Заместитель министра также отверг обвинение в том, что он лоббирует зарубежных производителей лекарств. “Я лоббирую хорошего производителя. То, что “в шароварах”, совсем не означает, что оно хорошее и качественное”, - подчеркнул он.