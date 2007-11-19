Система закупок медицинских препаратов в Украине несовершенна, закрыта, не учитывает темпы заболеваемости и методики лечения. Она должна быть изменена!

Круглый стол “Лекарства для украинцев: вопрос качества и коррупции”

19 ноября с 10.00 до 11:30 в агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоялся круглый стол “Лекарства для украинцев: вопрос качества и коррупции”.

Это мероприятие – беспрецедентное явление: объединение усилий врачей-онкологов, гематологов, фтизиатров, инфекционистов, представителей неправительственных организаций, чиновников и политиков. Целью круглого стола было обсуждение проблемы коррупции в системе закупок медицинских препаратов в Украине и поиска путей спасения украинцев, которые страдают от некачественных лекарств, предоставляемых государством.

В 2007 году государственным бюджетом Украины предусмотрено 500 миллионов гривен на лечение ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и онкологических заболеваний. При этом неизвестно, какая конткретно часть денег пойдет на помощь тяжело больным людям.

Большинство участников дискуссии считает, что государственная система регистрации и закупок медицинских препаратов срочно требует пересмотра. Что касается существующей системы закупок по самой низкой цене, то она неприемлема для медицинских препаратов, так как “самый дешевый” не означает самый лучший по принципу “стоимость-качество”. В настоящее время система государственных закупок ориентирована на “своих” поставщиков, она делает невозможной настоящую конкуренцию.

Вопросы общественного контроля за государственными закупками медицинских препаратов и обеспечения качественного лечения поднимали на круглом столе люди, которых лично коснулась проблема тяжелых заболеваний.

Владимир Жовтяк, исполнительный директор ВБО “Всеукраинская Сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД”: “Мы, люди, живущие с тяжелыми хроническими заболеваниями, хотим отстоять свое право на качественное и своевременное лечение. Мы также требуем участия в принятии решений по государственным закупкам лекасртв. И требуем мы этого потому, что проблема некачественной медицины касается каждого украинца. Мы не можем молчать потому, что коррупция в медицине значительно отличается от коррупции в любой другой сфере, - последствия ее могут быть фатальными для тысяч людей”.

Врачи, принимавшие участие в дискуссии, также поднимали проблему лекарств, используемых в Украине, которые не соответствуют международным стандартам качества, что, в свою очередь, приводит к неэфективности лечения.

Светлана Донская, заведующая Центром детской онкологии и трансплантации костного мозга украинской детской специализированной больницы “ОХМАТДЕТ”:

«Процент выздоровления детей с онкологическими заболеваниями должен составлять минимум 70% - это стандарт любой цивилизованной страны. Однако достичь этого уровня можно только при условии жесткого соблюдения стандартов интенсивной химиотерапии и, безусловно, только при использовании медикаментов, соответствующих международным требованиям эффективности и безопасности. В нашей стране очень много препаратов не соответствует этим требованиям”.

Галина Майструк, врач-онколог, Национальный представитель Европейской Коалиции против рака “Европа Донна”: “Ежегодно в Украине регистрируется 160 тысяч онколбольных, из них 90 тысяч мы теряем в течение года. Наиболее негативно влияет на показатели смертности недостаточное обеспечение лекарствами, ограниченный доступ к современному лечению, прежде всего, медикаментозному. 50% пациенток не доверяет качеству предлагаемых в больницах и поликлиниках бесплатных лекарств. Об этом свидетельствует национальный опрос, в котором приняли участие 800 женщин, больных раком молочной железы”.

По словам Светланы Комар, заведующей центром «Клиника по лечению детей с ВИЧ/СПИДом», использование препаратов неизвестного качества приведет к распространению устойчивых к лечению (резистентных) форм ВИЧ, стремительному ухудшению перспектив лечения ВИЧ-инфекции в целом и провалу масштабных программ противодействия эпидемии СПИДа в Украине. Особенно остро стоит этот вопрос при лечении детей и будущих матерей.

По результатам круглого стола была принята резолюция, в которой отражены основные выводы дискуссии:

1. Система закупок медицинских препаратов в Украине несовершенна, закрыта и не учитывает темпы заболеваемости и методики лечения. Она должна быть изменена.

2. Основными слабыми местами системы закупок медицинских препаратов являются отсутствие настоящей системы контроля качества медицинских препаратов на этапе их государственной регистрации и в процессе использования, а также практика задержки закупок до конца года, что оставляет миллионы пациентов без необходимых лекарств.

Резолюцию подписали:

Владимир Жовтяк – Председатель Координационного совета ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ»

Александр Орда - Первый заместитель Министра здравоохранения Украины

Василий Петренко – Председатель комитета по вопросам противодействия ВИЧ/СПИД и другим социально-опасным заболеваниям

Татьяна Билык - Национальный менеджер благотворительного фонда «Развитие Украины»

Галина Майструк - Национальный представитель Европейской коалиции по борьбе с раком молочной железы «Европа Донна», Председатель правления фонда «Здоровье женщин и планирование семьи»

Наталья Подлесная – Председатель правления ВБФ «Коалиция ВИЧ-сервисных организаций»

Елена Родзиевская - Представитель «PATH»

Игорь Горбасенко – Председатель Правления международной ассоциации журналистов «Здоровье без границ»

Андрей Клепиков – Исполнительный директор МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»

Николай Полищук - Советник Президента Украины, Председатель совета по вопросам здравоохранения населения при Президенте Украины

Валерий Ивасюк – Заместитель Министра здравоохранения Украины

Алексей Викторов - Начальник отдела фармацевтического надзора Государственного фармакологического центра МОЗ Украины (особое мнение по вопросу преквалификации ВОЗ)

Ольга Баула – Первый заместитель начальника отдела фармацевтического надзора Государственного фармацевтического центра МОЗ Украины (особое мнение по вопросу преквалификации ВОЗ)

Светлана Антоняк – заведующая клиникой института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского АМН Украины

Светлана Комар – Заведующая центром «Клиника для лечения детей с ВИЧ/СПИДом»

Дмитрий Шерембей - ВИЧ-позитивный пациент, заместитель Председателя Координационного совета ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ»

Наталья Лукьянова - Член Блока «Наша Украина – Народная Самооборона», Директор МГО «Социальные инициативы по охране труда и здоровья»

Елена Юрченко - Пациент, Секретарь Национальной коалиции «Адвокация против рака»

Виктор Сердюк - Вице-президент ВБО «Всеукраинский Совет защиты прав и безопасности пациентов»

Виталий Руденко – Председатель правления Фонда «Общественное движение «Украинцы против туберкулеза»

Ольга Деева,

Руководитель отдела политики и адвокации ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ»

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