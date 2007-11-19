Турфирма обвиняет авиаперевозчика в проблемах с авиарейсами в Доминикану и обратно

ООО «Евро-Тур ЛТД» обвиняет авиакомпанию «Евролайн» в задержках авиарейсов украинских туристов на отдых в Доминиканскую Республику и обратно.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил учредитель «Евро-Тур ЛТД» Валерий АШ.

«Авиаперелет - это то, из-за чего произошли все неувязки», - сказал он, комментируя недавнюю ситуацию, когда группа граждан Украины (162 чел.) двое суток ожидала в аэропорту в Доминикане возвращения в Украину чартерным рейсом авиакомпании “Евролайн”.

По его словам, туроператор отвечает за наземное обслуживание, авиакомпания - за перелет.

По данным В.АША, турфирма заключила договор с «Евролайном» на обслуживание чартерных перелетов в количестве 4 рейсов в Доминиканскую Республику еще в апреле т.г., первый рейс был назначен на октябрь. Согласно договору, стоимость одного авиарейса туда-обратно указывалась в размере 190 тыс. долл., однако 17 октября турфирма получила уведомление от перевозчика о необходимости доплатить еще 20 тыс. долл. (до 210 тыс. долл.) в связи с увеличением стоимости авиатоплива. Кроме того, перевозчик поменял аэропорт прилета в Доминиканскую Республику. По словам В.АША, еще в мае компания оплатила гарантийную предоплату за все будущие 4 рейса в Доминиканскую Республику в размере 50 тыс. долл. Поэтому 18 октября в «Евролайн» было направлено письмо с просьбой зачесть эти средства в счет первого перелета (29 октября - 10 ноября), «и в будущем расторгнуть отношения» с авиакомпанией.

По данным В.АША, вылет туристов на отдых состоялся через двое суток после намеченного срока из-за того, что перевозчик не смог вовремя договориться о самолете. В результате в самолете не хватило мест на заявленных туристов (ситуацию разрешило то, что ранее некоторые туристы отказались от ожидания перелета), также не было разделения по классам мест (отсутствовал бизнес-класс, улучшенный эконом), были проблемы с питанием и пр.

На обратном пути задержка вылета на сутки произошла из-за отсутствия оплаты услуг аэропорту, а также неуплату за топливо.

«По нашим сведениям они (Евролайн» - УНИАН) получили на свой счет 223 тыс. долл. и не заплатили ни копейки. Самолет летал туда и назад под гарантийные письма. То есть, на сегодня они еще не заплатили ни копейки своих денег, это квалифицируется как мошенничество», - заявил В.АШ. При этом он не уточнил, от кого были гарантийные письма. «На протяжении всего пути они не проплатили ничего, шантажируя нас и вымогая деньги», - добавил он.

По его словам, «Евро-Тур» готовит иск в суд к «Евролайн» относительно возвращения нанесенного ущерба. Однако сумма ущерба еще будет уточняться, отметил он, поскольку в компании ожидают обращения туристов по компенсациям. На сегодня компания понесла убытки в размере около 60 тыс. долл., в частности, 14 тыс. долл. за размещение туристов в отелях на курорте еще на одни сутки. При этом В.АШ уверил, что «Евро-Тур ЛТД» не отказывается от компенсаций туристам, хотя и не считает себя виноватым. Какие именно компенсации будут, компания еще изучает. По словам учредителя, возможно, это будут компенсационные туристические предложения или пр.

Он также сообщил, что туроператор разрывает договор с «Евролайн», однако не отказывается от предложения услуг в Доминиканскую Республику. По данным В.АША, компания намерена заключить договор с другим перевозчиком.

Как сообщал УНИАН, группа граждан Украины (162 чел.) двое суток ожидала в аэропорту города Пунта Кана (Доминиканская Республика) возвращения в Украину чартерным рейсом авиакомпании “Евролайн”. По данным пресс-службы МИД, рейс, запланированный на 10 ноября, был отложен на неопределенный срок в связи с обнаруженными финансовыми нарушениями со стороны компании-перевозчика.

13 ноября в 2.50 (по киевскому времени) самолет со 116 украинскими туристами и 13 членами экипажа вылетел в аэропорт “Борисполь”. Некоторые туристы к тому времени уже улетели рейсами других компаний.