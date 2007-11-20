Организаторы акции “Украина – зона культурного бедствия” за неуважение к украинцам будут вручать “золотые намордники и ошейники”

Киев. 20 ноября. УНИАН. Организаторы акции “Украина – зона культурного бедствия” за неуважение к гражданам Украины будут вручать иностранным учреждениям отличия “Золотой намордник”, а украинским чиновникам - “Золотой ошейник”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили писатели и издатели братья Дмитрий и Виталий КАПРАНОВЫ.

Они отметили, что эта акция будет своеобразным “очередным способом культурной самозащиты”.

В свою очередь, кинорежиссер и организатор фестиваля украинского кино “Открытая ночь” Михаил ИЛЬЕНКО зачитал на пресс-конференции декларацию, в которой отмечается, что большинство украинцев, которые ездили за границу, “подвергались откровенному неуважению к себе со стороны иностранных консульств и посольств”. По его словам, на сайте акции “Украина - зона культурного бедствия” по адресу: www.cultura.net.ua все желающие могут поделиться информацией о грубости персонала, безосновательных требованиях и ненадлежащей организации работы иностранных представительств, что создает неудобства украинским гражданам и вынуждает их тратить лишнее время на оформление документов.

М.ИЛЬЕНКО сообщил, что то консульство или посольство, о работе которого сообщат больше всего фактов неуважения к украинским гражданам получит “приз” “Золотой намордник”.

По словам М.ИЛЬЕНКО, в то же время “приз” “Золотой ошейник” получит отечественное государственное учреждение, которое соберет больше всего жалоб. Он отметил, что, обращаясь в органы власти, государственные организации и учреждения, украинским гражданам также приходится “страдать от хамства”. Он отметил, что те, с кем “грубо разговаривают милиционеры, судьи, чиновники, если выдвигают необоснованные требования и “гоняют” по кругу, заставляют долго стоять в очередях” должны сообщить эти факты на сайт акции.

Братья КАПРАНОВЫ сообщили, что на сегодня больше всего жалуются на посольства Италии, Польши и Испании. “Лидируют итальянцы, но Польша по-видимому составит им серьезную конкуренцию, а также называется Испания”, - сказали они.

КАПРАНОВЫ подчеркнули, что в “Рейтинге государственного хамства” “естественно конкурируют налоговая и милиция, и Пенсионный фонд приобщился, поэтому борьба будет серьезная”.

Братья КАПРАНОВЫ планируют в 2008 году пригласить “победителей” этих рейтингов и попробовать торжественно вручить им эти “призы”.