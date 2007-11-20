В Киеве презентован православный журнал “Меч духовний”

В Киеве презентован православный апологетический журнал “Меч духовний”.

Презентация состоялась сегодня в УНИАН.

Как сообщил во время мероприятия священник, главный редактор журнала “Меч духовний” Сергей ЦЕМА, издание рассчитано на широкий круг читателей.

“Это не сугубо богословский труд. Это издание с элементами православной публицистики, которое обращается к народу, на понятном для людей языке. Журнал обращается к широкому кругу читателей – как церковных, так и тех, кто еще находится вне границ православья”, - сказал С.ЦЕМА.

По его словам, в первом номере журнала определенным образом в резкой форме описываются события духовной жизни. В частности, в журнале содержится ряд материалов, направленных на разоблачение разного рода религиозных искажений, также дается оценка бытовым суевериям, которые есть в умах людей, считающих себя православными. С.ЦЕМА отметил, что многие люди, особенно политики, позиционируют себя православными, но в действительности не имеют правильного представления о православии.

Также С.ЦЕМА заметил, что издание будет уделять много внимания разъяснению вероучения православной церкви.

По словам главного редактора, на сегодня вышел первый номер журнала, над которым работали преподаватели и студенты Киевской православной богословской академии УПЦ Киевского патриархата, известные украинские публицисты, журналисты, ученые-богословы.

Он добавил, что задачами нового журнала также является информационно-просветительская борьба с новейшими тоталитарными сектами, утверждение в обществе традиционных духовных принципов.

С.ЦЕМА сообщил, что первый номер журнала вышел тиражом только 1 тыс. экземпляров, поскольку издание еще не зарегистрировано в Министерстве юстиции. После регистрации издание будет выходить ежеквартально.

В свою очередь, управляющий Черкасско-Чигиринской епархией, епископ Иоанн (ЯРЕМЕНКО) добавил, что в журнале много внимания будет уделено вопросам толерантности.

“Наша цель - на страницах этого журнала показать один путь, которой дан Богом, которого никто не может изменить. Наше задача - оберегать этот путь, не давать его опорочить, не давать возможности подменить его порочными путями”, – сказал он.

Журнал “Меч духовний” будет выходить с благословения Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и при содействии ректора Киевской православной богословской академии, архиепископа Димитрия.