Пивзаводы, объединившиеся в Украинскую пивоваренную группу, намерены за два года занять 5% украинского рынка пива

Четыре украинских пивзавода, объединившиеся в Украинскую пивоваренную группу (УПГ), намерены до конца 2009 года занять 5% украинского рынка пива.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Наблюдательного совета УПГ Андрей БЕЛЫЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что на сегодня 4 пивоваренных завода - Мелитопольский, Запорожский, Лисичанский и Криворожский - объединились для того, чтобы консолидировать усилия малых предприятий.

По словам А.БЕЛОГО, на сегодня 96% пивного рынка Украины контролируют 4 крупных игрока, при этом доля небольших предприятий постоянно сокращается.

В свою очередь генеральный директор ЗАО «Укрпиво» Галина КОРЕНЬКОВА отметила, что в 2006 году доля мелких предприятий на пивном рынке Украины составляла 4,8%, а в текущем году - 4,1%. «Большими темпами рынок закрепляется за ведущей четверкой», - сказала Г.КОРЕНЬКОВА. Согласно информации компании, в Украине на сегодня сохранилось 30 маленьких пивоваренных заводов, хотя к середине 90-х годов работало около 180 заводов.

Генеральный директор Украинской пивной группы Сергей АНПИЛОГОВ отметил, что небольшие объемы производства не позволяют малым предприятиям конкурировать с крупными производителями, при этом крупные поставщики сырья и тары не хотят работать с малыми предприятиями ввиду их небольших объемов закупки.

Как отметил директор по маркетингу «Аквариум Систем Менеджмент» Владимир ГРАНИН, группа будет представлена на рынке двумя национальными брендами - лицензионным пивом «Metzler» и ТМ «Монастырское пиво» и четырьмя локальными - ТМ «Душа пивовара», ТМ «Запорізька Січ», «Азовское» и ТМ «95».

По мнению В.ГРАНИНА, в регионах, где расположены заводы группы, высока лояльность потребителей к локальным брендам, и компания рассчитывает увеличить свою долю в этих регионах за счет улучшения дистрибуции и качества продукции. Он добавил, что продукция компании будет представлена в низшем, среднем и премиальном ценовых сегментах.

Как отметил А.БЕЛЫЙ, УПГ открыта для других малых производителей. «На сегодня я готовлю предложения Нежинскому и Бердичевскому пивзаводам, мы считаем, что это два предприятия, которые наиболее близки к нам по технологическим возможностям и имеют хорошее месторасположение», - сказал А.БЕЛЫЙ, добавив, что компания намерена также предложить войти в УПГ предприятию в Хмельницком и Львове.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями пива в Украине являются ОАО «САН Интербрю Украина» - владелец трех заводов ОАО «Пивзавод «Рогань» (г. Харьков), ЗАО «Черниговский пивкомбинат «Десна» (г. Чернигов) и ОАО «Николаевский пивзавод «Янтарь» (г. Николаев);

Пивной холдинг Baltic Beverages Holding (ВВН), представленный в Украине группой предприятий, в состав которой входят ОАО «Пивобезалкогольный комбинат «Славутич» (г. Запорожье), ОАО «Львовская пивоварня» и Киевский пивзавод «Славутич»;

Пивоваренная группа «Сармат», куда входят ЗАО «Сармат», ОАО «Луганский пивоваренный завод», ОАО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым» (г. Симферополь), «Пивобезалкогольный завод Днепр» (г. Днепропетровск), ЗАО «Фирма «Полтавпиво» и ЗАО «Киевский пивзавод № 1»;

ЗАО «Оболонь» (г. Киев).

Производство пива в Украине в текущем году ожидается в объеме 301-305 млн. дал.