ГАК советует киевлянам оформлять придомовую территорию в собственность, чтобы уберечь ее от застройки

Союз общественных организаций “Гражданский актив Киева” предлагает киевлянам оформить придомовую территорию в собственность, чтобы уберечь ее от застройки.

Об этом заявил президент СОО “Гражданский актив Киева” Александр ПАБАТ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Никто никогда из нас не задумывался, в отличие от застройщиков, что тот земельный участок, на котором стоит наш дом, он тоже имеет реальную коммерческую цену, и одно дело застройщику общаться с виртуальными квартирками, которые висят в воздухе, а совсем другое - общаться с юридическим лицом, которое является владельцем целостного имущественного комплекса, и который стоит на своем земельном участке. Тогда никто не сможет строить без нашего согласия, никто не сможет провести общественные слушания без нашего участия, и мы тогда становимся людьми, которые из жителей превращаются в настоящих горожан”, - отметил А.ПАБАТ

По его словам, юридически поддерживая киевлян, фракция «Гражданский актив Киева» обязуется сопровождать в Киевском городском совете документы от совладельцев домов на отчуждение земли. Процедура отвода очень простая и предусматривает четыре основных шага: создание союза совладельцев многоквартирного дома, проведение инвентаризации земельного участка, получение проекта отвода и утверждение отчуждения земли на сессии Киевсовета.

По словам А.ПАБАТА, все необходимые документы и заключения можно получить без проблем. В то же время стоимость оформления земли в собственность, по его информации, обойдется будущим владельцам в сумму около 32 тыс. грн., из которых около 12 тыс. грн. стоит проведение инвентаризации земли и около 20 тыс. грн., – проект землеотвода. Процедура отвода может длиться полгода.

А.ПАБАТ сообщил, что в настоящее время Гражданский актив Киева проводит широкую информационно-разъяснительную кампанию для киевлян на тему прав на землю: в агитационных палатках организации можно получить исчерпывающую информацию по этой теме. Кроме того, в дальнейшем ГАК планирует проводить встречи жителей домов с депутатами райсоветов, Киевсовета и юристов, которые будут рассказывать им о правах и возможностях распоряжаться придомовой территорией по собственному усмотрению и не терпеть множество неудобств из-за, например, незаконного строительства.

“Если мы почувствуем себя владельцами и сделаем этот процесс по всему городу как волну, то действительно мы сможем достичь максимальных результатов и из потенциальных миллионеров стать действительно миллионерами, и иметь возможность предоставить и своим детям, и внукам какое-то наследство", - убежден А.ПАБАТ.

По его словам, “стопроцентными миллионерами” на сегодня являются жители даже старых аварийных домов на 8-12 квартир, которые строили в послевоенный период пленные. Так, по подсчетам А.ПАБАТА, площадь земли, которая может быть отведена под таким домом, составляет до 1 га, а стоимость ее под застройку - от 2 до 3 млн. долларов, а более того застройщик должен при отселении жителей компенсировать им еще и стоимость самого дома.