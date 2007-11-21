За досрочные выборы в местные органы власти высказываются почти 40% граждан, а в Киеве – 52,4% - исследование

За проведение досрочных выборов в местные органы власти высказываются 38,6% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные на пресс-конференции в УНИАН председателем правления Центра социологических и политологических исследований “Социовымир” Сергеем ТАРАНОМ.

По словам С.ТАРАНА, опрос проводился вместе с экзит-полом в день голосования на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 30 сентября 2007 года. Опрошено около 10 тысяч человек на 200 избирательных участках и теоретическая погрешность исследования составляет около 1,6%.

С.ТАРАН сообщил, что 41% опрошенных не считают необходимым проведение досрочных выборов в местные органы власти, а 17,3% - не смогли ответить на такой вопрос. По его словам, сторонников досрочных выборов больше, чем противников в городе Киеве и 10 областях. Он отметил, что проведение досрочных выборов в местные органы власти в Киеве поддерживают 52,4% опрошенных, и против выступают - 38%. По его словам, “Киев является горячей точкой местного самоуправления”. Он считает, что “Киев вскоре превратится в очень мощную точку противостояния”. По его мнению, “очень тяжело будет избежать досрочных выборов в местные органы власти в Киеве”. Больше сторонников, чем противников проведения досрочных выборов в Кировоградской (при проведении выборов - 44,2%), Днепропетровской (39,9%), Полтавской (37,1%), Киевской (45,8%), Сумской (41,9%), Волынской (51,5%), Ривненской (44,8%), Львовской (42,2%), Черновицкой (40,5%), Одесской (38%) областях.

С.ТАРАН сообщил, что больше всего противников досрочных выборов в Донецкой (59,8%) и Луганской (53,7%) областях. Он подчеркнул, что больше всего сторонников досрочных выборов в местные органы власти среди той части электората, который отдал свой голос за БЮТ (за - 43,2%, против - 38,6%), НУ-НС (за - 39,9%, против - 40,1%), а также за Блок Литвина (за - 39%, против - 42,8%). Больше всего противников таких выборов среди электората, который голосовал за Партию регионов (за - 27,6%, против - 55,1%), КПУ (за - 32,1%, против - 52,5%).

С.ТАРАН считает, что в случае проведения досрочных местных выборов явка избирателей может быть ниже, поскольку существует определенное разочарование в тех политиках, которые не могут прийти к согласию. По его словам, чем дольше будет дискуссия о коалиции, чем больше будет “подковерных игр”, тем больше эта тенденция будет усиливаться. Он отметил, что меньшая явка также может быть связана будет с тем, что люди больше интересуются политикой на уровне Украины и меньше знают, что у них происходит в регионах, потому для них местные выборы имеют меньшее значение.