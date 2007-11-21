Тендерная палата выявила нарушения процедур при госзакупках нефтепродуктов на сумму более 764 млн. грн.

Тендерная палата Украины при проверке 1013 процедур государственных закупок жидких продуктов нефтепереработки, проведенных предприятиями, учреждениями и организациями, установила целый ряд грубых нарушений требований действующего законодательства в сфере закупок за государственные средства на общую сумму свыше 764 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Правления Тендерной палаты Владимир ЛАБА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в частности, весомым вопросом было и остается желание обогащения за счет государства некоторых должностных лиц. А именно, невзирая на рост социальных и экономических проблем, отдельные чиновники, считая себя безнаказанными, используют свое служебное положение и осуществляют закупку нефтепродуктов не только с многочисленными нарушениями требований действующего законодательства, но и по завышенным ценам.

При этом В.ЛАБА добавил, что осуществленный Тендерной палатой анализ процедур закупок нефтепродуктов, которые проводились с января 2007 года по настоящее время, дает основания утверждать, что бесконтрольность и халатность при выполнении своих обязанностей, расходование бюджетных средств с целью их присвоения «удерживают свои позиции» почти при каждой проведенной процедуре закупки нефтепродуктов.

Также В.ЛАБА добавил, что следствием этого стало игнорирование норм законов, формальное оформление процедур закупок, выбор победителей на собственное усмотрение, манипуляции с продвижением на рынок только «доверенных» фирм, и, как результат, процветание такого распространенного фактора, как коррупция с признаками общественно-опасных деяний, определенных статьями 210, 358, 364 Уголовного кодекса Украины.