23 ноября в Киеве состоится IV форум Международного комитета защиты прав человека

23 ноября в Киеве состоится IV форум международной общественной организации “Международный комитет защиты прав человека” (МКЗПЧ).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Международного комитета защиты прав человека Игорь ДАНИЛОВ.

Форум состоится в Музее Великой Отечественной войны по адресу: ул. Январского восстания, 44.

И.ДАНИЛОВ также сообщил, что на форуме будут рассматриваться актуальные проблемы, связанные с правами человека, и пути их решения.

По его словам участники форума собираются инициировать разработку закона относительно создания совещательных судов, которые разрешали бы гражданам Украины решать их проблемы, не обращаясь в Европейский суд по правам человека, когда они прошли все судебные инстанции в Украине.

Также, по словам И.ДАНИЛОВА, члены комитета убеждены, что судьи, которые трижды выносили неправомерное решение, должны быть освобождены от должности. Продолжая тему судейства, он отметил, что судьи не должны назначаться пожизненно, а должны быть избраны.

Кроме того, И.ДАНИЛОВ высказался за то, чтобы Парламентская ассамблея Совета Европы, в которой представлены члены комитета, предоставила бы комитету статус европейского.

Продолжая тему деятельности комитета, И.ДАНИЛОВ отметил, что сегодня МКЗПЧ в объединяет 247 негосударственных организаций. Свыше 1 миллиона 150 тысяч граждан Украины и 61 миллион людей доброй воли со всего мира уже стали индивидуальными или коллективными членами Комитета.