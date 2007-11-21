Члены КСП «Бориспольское» просят провести открытое судебное слушание по делу о признании права собственности на землю

Члены Коллективного сельскохозяйственного предприятия «Бориспольское» (Киевская обл.) просят провести открытое судебное слушание по делу о признании права собственности на землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил адвокат КСП «Бориспольское» Виктор КОЛБАНЦЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Сейчас начинается новый этап борьбы… Завтра состоится большое массовое пикетирование Хозяйственного суда Киевской области, где будут решать вопрос о праве собственности на землю… Мы подготовили ряд документов, на основании которых завтра будем подавать заявления о вступлении в дело, и люди, которые придут, будут все подавать такие заявления», - сказал В.КОЛБАНЦЕВ. Он также сообщил, что общественная организация «Захист земель Київщини» завтра, 22 ноября, будет проводить пикетирование суда с требованием слушания дела в Борисполе в режиме открытого судебного заседания.

Кроме того, по информации В.КОЛБАНЦЕВА, в ближайшее время состоится еще ряд судебных слушаний по делу о землях КСП «Бориспольское». «27-28 состоятся судебные заседания, связанные с отменой договора о покупле совокупных валовых активов», - сказал В.КОЛБАНЦЕВ, добавив, что на сегодня подано около 50 исков, и в ближайшее время будут поданы еще иски от общественной организации «Захист земель Київщини» в интересах граждан по этому делу.

Как сообщал УНИАН, представители землевладельцев КСП «Бориспольское» просят прокуратуру вмешаться в земельный конфликт. По информации адвоката В.КОЛБАНЦЕВА, представляющего интересы КСП, в 1997 году путем реорганизации совхоза «Бориспольское» было создано КСП «Бориспольское», учредителями которого выступили 999 человек, стоимость имущества оценивалась в 20,4 млн. грн. Однако, как отмечает В.КОЛБАНЦЕВ, уже в 1998 году было возбуждено дело о банкротстве предприятия.

В.КОЛБАНЦЕВ заявлял, что бывшее руководство КСП искусственно создало долги, чтобы завладеть имуществом и землей предприятия, в частности, без согласия членов КСП была списана с баланса техника и земля. Он расценил такие действия как рейдерский захват.

В.КОЛБАНЦЕВ напомнил, что ранее члены КСП «Бориспольское» собрали средства для погашения задолженности предприятия и для остановки его ликвидации (УНИАН: 8 мая общее собрание КСП «Бориспольское» для предотвращения ликвидации предприятия приняло решение о создании фонда взаимопомощи КСП).