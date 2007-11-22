Полевые командиры Майдана заявляют, что сделают все для формирования демократической коалиции

Полевые командиры Майдана - Юрий ЛУЦЕНКО, Тарас СТЕЦЬКИВ, Николай ТОМЕНКО и Владимир ФИЛЕНКО намерены сделать все для формирования демократической коалиции.

Соответствующий манифест сегодня на пресс-конференции в УНИАН зачитал В.ФИЛЕНКО.

По убеждению полевых командиров, сегодня, в третью годовщину Майдана, в преддверие формирования новой власти, политики делятся на тех, кто исповедует ответственность перед людьми, и тех, кто “привычно плетет кабинетные интриги и измены, рассматривая народ как одноразовый электорат”.

“Нашу позицию определил Майдан. Мы будем делать все, чтобы политики как можно скорее выполнили волю народа, и - нравится им это или нет - сформировали демократическую коалицию ради проведения быстрых и эффективных реформ, ради реализации европейского выбора Украины. То есть, делать то, за что в третий раз после 2004 года проголосовало большинство украинцев, и что наши политические силы обещали избирателям”, - отметил В.ФИЛЕНКО.

Полевые командиры убеждены, что тех, кто попробует «подправить» демократический выбор народа, ожидает судьба их предшественников, поскольку общество не будет заложником частных интересов отдельных, даже очень влиятельных личностей.

“Безусловно, в стране должна существовать сильная оппозиция. Оппозиция – это не эмиграция, это демократический элемент контроля над властью. Попытка искусственно объединить полярные политические силы, прикрываясь лозунгами национального единства, является ни чем иным, как заговором собравшихся в парламенте политических элит против собственного народа. Цель этого заговора – продолжение бесконтрольного и безнаказанного перераспределения национального богатства между собой. Почти равное электоральное деление общества кое-кто рассматривает как раскол страны. Мы же считаем это ключевым предохранителем против нарушений демократии и узурпации власти. Главное, чтобы целью и власти, и оппозиции было укрепление государства и улучшение жизни людей”, - подчеркивается в манифесте.

Авторы документа убеждены, что Майдан не решил всех проблем страны, но Майдан стал переломным моментом новейшей истории украинского народа.

В манифесте отмечается, что в ноябре 2004 года миллионам людей удалось защитить свободу – священное право людей избирать себе власть.

В.ФИЛЕНКО добавил, что Майдан всем дал надежду, что Украина быстро войдет в круг ведущих стран мира, но уже скоро завышенные надежды принесли большие разочарования, общество не получило всего того, что хотело.

“Страна получила свободу и демократию, но не получила ни справедливости, ни процветающей экономики. Майдан оказался необходимым, но еще не достаточным условием достижения благосостояния людей”, - заметил он.

В то же время, авторы манифеста считают, что пессимизм в обществе возник не из-за низкого уровня жизни, а, главным образом, из-за несоответствия лозунгов Майдана и действий отдельных политиков Майдана.

Вместе с тем, убеждены полевые командиры, Майдан был победой, поскольку народ оказался последовательным, он еще раз подтвердил свой демократический выбор.

“Поэтому, если бы сегодня нас спросили, вышли бы мы в 2004-м на Майдан, если бы знали обо всем, что произошло после этого, мы отвечаем: однозначно бы вышли и призвали людей сделать то же самое. Пройдет время, Украина будет иметь еще много побед и поражений. Но именно Майдан останется для свободных людей отсчетом новой свободной страны, где все зависит только от ее граждан”, - убеждены полевые командиры.