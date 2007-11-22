Сегодня состоится торжественная церемония награждения победителей Всеукраинского благотворительного проекта “Счастливые ладони”

Сегодня, 22 ноября, во Всемирный день помощи детям, в Киевском государственном академическом театре кукол состоится торжественная церемония награждения победителей Всеукраинского благотворительного проекта “Счастливые ладони”.

Об этом сообщила директор Института творчества, инициатор проекта Елена ПОДДУБНАЯ на пресс-конференции в УНИАН.

Она отметила, что на протяжении нескольких месяцев в детских домах и школах-интернатах работала комиссия по отбору детей 15-17 лет, которые проявили особые способности в области образования, искусства и спорта. В состав комиссии входили специалисты Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, министерств культуры и туризма, образования, психологи и педагоги.

“Основная цель проекта - предоставить возможность наименее социально защищенным детям-сиротам максимально раскрыть свои таланты и способности”, - сказала Е.ПОДДУБНАЯ.

По ее словам, финалисты получат возможность обучения по специальности в профильных высших учебных заведениях Украины и Европы за счет меценатов и партнеров акции, при условии продолжения деятельности по полученной профессии в Украине. Е.ПОДДУБНАЯ сообщила, что 15 ноября 30 талантливых детей-сирот приехали в Киев. Их недельная программа пребывания в столице Украины включала полное медицинское обследование с последующей программой лечения в случае необходимости, мастер-классы от звезд спорта и театра, художников и музыкантов в институте, которым руководит Е.ПОДДУБНАЯ.

На церемонию награждения приглашены жена Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО.

“Счастливые ладони” - Всеукраинский благотворительный проект, призванный помочь социальной адаптации детей-сирот, способствовать их всестороннему личному развитию и формированию мировоззрения целостной личности.

Присутствующий на пресс-конференции министр по делам семьи, молодежи и спорта Виктор КОРЖ отметил, что министерство поддерживает новые формы и методы работы, которые будут помогать государству в создании мира, благоприятного для ребенка.

По его словам, министерство оказывает организационную и финансовую помощь в проведении этой акции. Он также сообщил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал согласие подписать указ об объявлении 2008 года Годом национального усыновления.