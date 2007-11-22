АЛЬФА-Банк и «Украинский Фонд Мира» представят гастроли Московского театра «Современник»

4, 5, 6 декабря АЛЬФА-Банк и «Украинский Фонд Мира» при поддержке Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Украине Виктора Черномырдина на сцене театра им. Леси Украинки представят гастроли Московского театра «Современник», под руководством художественного руководителя театра народной артистки СССР Галины Волчек, со спектаклем-премьерой «ЗАЯЦ LOVE STORY» и с замечательными артистами в главных ролях – народным артистом России Валентином ГАФТОМ и народной артисткой России Ниной ДОРОШИНОЙ.

Ровно год назад, в ноябре «Современник» был на гастролях в Киеве со спектаклями «Пигмалион» и «Пять вечеров», которые по уже сложившейся доброй традиции прошли с огромным успехом. За этот год, любимый украинцами театр впервые побывал на больших гастролях во Франции и выпустил много премьер, среди которых «ЗАЯЦ LOVE STORY». Состоявшаяся 15 апреля сего года премьера этого спектакля дала понять генеральному продюсеру компании «Эдвайс» Оксане Немчук, что это очередной успех «Современника» и эту комедию с блистательными - Дорошиной и Гафтом, - непременно нужно показать киевлянам! В основу спектакля положена пьеса Николая Коляды «Старая зайчиха», претерпевшая изрядную трансформацию в процессе репетиций в театре. По сути, новый спектакль «Современника» – это авторское сочинение артистов и режиссера на сюжетной основе, предложенной Колядой.

Через тридцать лет при экстремальных обстоятельствах в гостинице маленького, забытого Богом, северного города встречаются бывшие муж и жена – некогда артисты захудалых провинциальных театров, верхом сценического творчества которых было участие на главных ролях в пьесе «Зайка-Зазнайка». Анекдот, лежащий в основе пьесы стал для постановщика спектакля Галины Волчек и двух артистов, занятых в этом спектакля, Нины Дорошиной и Валентина Гафта поводом к сочинению характеров и взаимоотношений этих людей. Сценический текст отличается от текста самой пьесы, ибо он пронизан различными вставками, в том числе и авторскими текстами Валентина Гафта. В результате этой работы и сформировался жанр спектакля – Галина Волчек определила его как трагифарс, хотя в афише спектакля осталось авторское определение «комедия». Определилось и название, принадлежащее перу В.И. Гафта. Оно гораздо точнее соответствует происходящему на сцене.

Вот что о спектакле рассказал нар. арт. России Валентин Гафт: «…Там речь о немолодых людях, которые когда-то были близки, играли в театре «зайчиков». А теперь он — электрик, а она по-прежнему где-то что-то играет. Галина Борисовна возбудила мою фантазию. И мы стали придумывать пьесу, которая далека от текста Коляды. Хотели сыграть то, что чувствует каждый человек — простой, сложный, примитивный даже. Видите ли, какая штука, жизнь ведь постоянно оставляет в нас свои следы. Запах детства, аромат утра, ощущение вечера. Это как сигналы, как знаки. И каким бы ты ни был — всесильным или ничтожным, эти запахи и знаки никуда не уходят. Это как первое возбуждение. Как первое вожделение. Проходит жизнь, но это остается. И свою сценическую историю мы решили посвятить тому, что ... «между» слов… Вот они говорят, говорят, говорят… А между словами — «нечто». Неуловимый запах воспоминаний. Если это удается прочитать, то каждый зритель и обнаружит то, что ему кажется важным и близким. С другой стороны, в последнее время привыкли издеваться над текстами: упрощать сложные и усложнять простые. А сама жизнь сложна в самых простых вещах! Вот об этом и думали. И потом Нинка Дорошина… Это же гениальная артистка! Ге-ни-аль-на-я!»

В работе над спектаклем принимали участие: режиссер-педагог Александр Савостьянов, сценографом стал Николай Симонов. Художник по костюмам – Ольга Резниченко, музыка к спектаклю – студия «Аудиотеатр» Асафа Фараджева. Художником по свету был приглашен Дамир Исмагилов, а консультантом по пластике выступила знаменитая Татьяна Тарасова.