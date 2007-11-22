Международная организация работодателей надеется на успешное разрешении конфликта с регистрацией устава ФРУ

Генеральный директор Международной организации работодателей Антонио ПЕРЕНЬЯЛОСА надеется на успешное разрешении конфликта, связанного с регистрацией изменений в устав Федерации работодателей Украины.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению А.ПЕРЕНЬЯЛОСА, для отказа в регистрации изменений в устав ФРУ у Министерства юстиции нет веских аргументов.

В ходе своей поездки в Украину 21-22 ноября А.ПЕРЕНЬЯЛОСА встретился с Президентом Виктором ЮЩЕНКО, который, по его словам, пообещал лично ознакомиться с ситуацией и найти решение, “которое, в первую очередь, отвечает интересам закона и Федерации работодателей”.

По словам генерального директора ФРУ Владимира ГРИЩЕНКО, на сегодняшний день дело о безосновательном отказе в регистрации устава рассматривается в Административном суде столицы. В.ГРИЩЕНКО убежден, что изменения, которые были внесены в устав 7 июня на 3-м съезде ФРУ, “на 100% лежат в плоскости законодательства”. “Правовой вывод Минюста основан на несуществующих фактах. И на заседании суда 1 ноября министерство не предоставило таких фактов. Вывод Минюста противоречит законодательству. Никакого правового основания для нерегистрации устава нет”, - отметил В.ГРИЩЕНКО.

Кроме того, Международная организация работодателей еще в октябре из-за действий Минюста направила жалобу на правительство Украины в Комитет по вопросам свободы ассоциации Административного совета Международной организации труда. МОР, в частности, оспаривает нарушение права организаций работодателей создавать свои уставы и организовывать свои администрации, без вмешательства органов госвласти.

Напомним, 7 июня т.г. на 3-м съезде Федерации работодателей Украины были приняты изменения в устав ФРУ. 18 июля Министерство юстиции приняло решение об отказе в регистрации этих изменений.