Уголовное преследование наркозависимых в Украине препятствует борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа - общественные эксперты

Общественные эксперты считают, что уголовное преследование наркозависимых в Украине является чрезмерным, чем препятствует борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил представитель Международного альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине Павел СКАЛА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Нормативно установленный “порог” привлечения к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков является намного выше, чем в большинстве европейских стран, где эпидемия ВИЧ/СПИД уже взята под контроль”, - сказал П.СКАЛА.

По его мнению, внесение изменений в соответствующий приказ Министерства здравоохранения Украины позволит вовлечь наркозависимых в лечение, уменьшить уровень преступности, снизить темпы распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, гепатитов.

В свою очередь председатель Всеукраинской ассоциации уменьшения вреда Сергей БОТВИН отметил, что на одного осужденного наркопоставщика приходится пять потребителей наркотиков.

По его словам, угроза попасть в места лишения свободы заставляет потребителей инъекционных наркотиков самоизолироваться. По мнению С.БОТВИНА, именно из-за самоизоляции потребители наркотиков становятся крайне труднодоступной группой населения для проведения профилактических мероприятий по ВИЧ/СПИДу. Кроме того, добавил он, расходы на следствие, судебное разбирательство и содержание наркозависимых за решеткой обходится государству в сотни миллионов гривен.