Украинские и зарубежные компании разработали проект реконструкции НСК «Олимпийский» стоимостью 2 млрд. долл. Презентация проекта была проведена представителями компаний сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Среди компаний, участвующих в проекте, - немецкая строительная компания «Штрабаг», турецкая строительная компания «Ренессанс Констракшн», канадская архитектурная компания «Бризбин энд Кампани», архитектурно-проектная фирма «АРЗУ» и компания «Гипек».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам координатора проекта Владимира БУЛАНЬКОВА, на его реализацию предлагается использовать средства инвесторов (1,75 млрд. долл.) и заемные средства (25 млн. долл.), участие в проекте государственных средств не предполагается.

Он сообщил, что для финансирования проекта создается инвестиционный фонд из украинских и зарубежных банков, а также рассматривается возможность выпуска евробондов.

Как отметил В.БУЛАНЬКОВ, проект, разработанный канадской архитектурной компанией SCI Brisbin Brook Beynon, будет называться «Колизей».

По словам директора спортивного департамента канадской архитектурной компании «Бризбин энд Кампани» Кристофера ОРАЙЛИ, проект предусматривает комплексное решение проблем, связанных с проведением на стадионе матчей «Евро-2012». Предполагается, что в комплекс войдут реконструированный стадион с пространством из стекла и стали по периметру чаши стадиона, где расположатся офисные, торговые помещения, гостиницы и паркинги и т.д.

По его данным, общая площадь комплекса составит 1 млн. 162 тыс. кв.м. В комплексе предусмотрен подземный паркинг на 3 тыс. машиномест. В надземной части комплекса расположатся 4 гостиничных комплекса на 4 тыс. мест, конференц-центр и выставочный центр общей площадью 200 тыс. кв.м, офисный центр площадью 200 тыс. кв.м, апартаменты площадью 200 тыс. кв.м. Количество мест на стадионе уменьшаться не будет.

Проект также предполагает создание олимпийской площади общей площадью 8,5 га и олимпийского парка общей площадью 36 га, строительство паркингов на 7 083 машиномест, двух торговых центров и развлекательного комплекса, реконструкцию ледового катка «Крыжынка» и создание еще трех ледовых катков.

Весь комплекс работ предполагается выполнить до июля 2010 года.

В.БУЛАНЬКОВ сообщил, что для реконструкции комплекса стадиона необходимы дополнительные площади с сооружениями (несколько госпредприятий, теннисные корты, ледовый стадион «Крыжынка»), принадлежащие Министерству молодежи и спорта, которые планируется задействовать в комплексной застройке. Он отметил, что переговоры со всеми владельцами земельных участков и сооружений были проведены, и достигнуты предварительные договоренности. В частности, также велись переговоры с компанией «Юджин», застройщиком ТРЦ «Троицкий».

По словам директора компании «Гипек» Владимира СЕРДЮКА, в результате переговоров стороны пришли к выводу, что строительство ТРЦ возле стадиона не мешает новому строительству и эвакуации зрителей со стадиона. Наоборот, ТРЦ «Троицкий» удачно «впишется» в новую концепцию спорткомплекса.

В свою очередь член Совета директоров немецкой строительной компании «Штрабаг» Ульрих ВАЙНМАН отметил, что комплекс рассчитан на круглогодичное проведение в нем спортивных, культурных и деловых мероприятий.

По мнению В.БУЛАНЬКОВА, существующий проект, который разрабатывала немецкая компания, который недавно рассматривался на Архитектурно-градостроительном совете Киева, был разработан в 2005 году и морально устарел.

По словам В.СЕРДЮКА, эскизный проект реконструкции НСК «Олимпийский», который разрабатывается компанией «Гипек» совместно с «Бризбин энд Кампани», планируется вынести на Архитектурно-строительный совет Киева до конца этого года. Он добавил, что если политическое решение о реконструкции спорткомплекса не будет принято до 1 января 2008 года, стадион не построит никто. В.СЕРДЮК заверил, что компании готовы участвовать в открытых конкурсах и просят Президента Украины поддержать проект.