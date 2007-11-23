Три дня на Майдане Незалежности в Киеве будет проходить информационный марафон к 75-й годовщине Голодомора 1932-33 годов

23, 24, 25 ноября на Майдане Незалежности в Киеве будет проходить общественный мемориально-информационный марафон, приуроченный к 75-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили члены Общественного комитета марафона, в который вошли общественная организация “Мемориал”, Ассоциация исследователей голодоморов в Украине, Союз офицеров Украины, Гражданская кампания “Пора” и другие общественные объединения.

“Отмечание 75-й годовщины Голодомора должно стать толчком для всего украинского общества к подготовке и проведению, наконец, на 16-м году украинской независимости, международного трибунала над коммуно-советским режимом за ряд его преступлений против украинской нации”, - сказал независимый эксперт, политолог Игорь ХСИВ.

По его словам, именно сейчас наступило время искупать наш большой грех перед светлой памятью миллионов замученных украинцев и начать разговор о виновных в совершении коммунистических преступлений против украинского народа и об их причинах.

И.ХСИВ отметил, что в рамках мероприятий памяти жертв Голодомора, в течение трех дней с 17.00 на Майдане Незалежности будут транслироваться уникальные кино- и видеосвидетельства преступлений коммунистического режима в Украине, а также документальные фильмы известных отечественных и мировых режиссеров. В перерывах между фильмами будут звучать выступления экспертов и ученых. Кроме того, невинно убиенных помянут минутой молчания, будет исполнен реквием, состоится церемония поднятия флагов государств, которые признали Голодомор геноцидом.

Председатель Киевской общественной организации “Мемориал” Роман КРУЦИК отметил, что экспозиция, выставленная на Майдане, создана еще в 2001 году и выставлялась почти во всех государствах мира. По его словам, она отражает не только такие трагические страницы нашей истории, как три голодомора, но и период большевистского переворота и политических репрессий.

“Здесь есть и коллективизация, здесь есть и большой террор 34-39 гг., здесь есть и Вторая мировая война, а также показан брежневский и хрущевский периоды”, - сообщил он.

Кроме этого, Р.КРУЦИК выразил обеспокоенность по поводу того, что на государственном уровне некоторые политические силы не хотят поднимать тему Голодомора и признать его геноцидом.

В свою очередь, заместитель председателя Ассоциации исследователей голодоморов в Украине Александр УШИНСКИЙ отметил особую заслугу американского историка Джеймса Мейса, который на международном уровне затронул вопрос Голодомора 1932-33 гг. По его словам, до сих пор собранные им свидетельства о Голодоморе неразработанные хранятся в подвалах здания Верховной Рады Украины.