Большинство экспертов считают, что в ВР создадут демократическую коалицию и правительство возглавит Тимошенко – опрос

33,3% экспертов считают, что в Верховной Раде Украины будет сформирована Коалиция демократических сил с участием Блока Юлии Тимошенко и блока “Наша Украина - Народная самооборона” и премьер-министром будет лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом свидетельствуют данные экспертного исследования “Развитие политической ситуации в Украине в контексте формирования правящей коалиции в Верховной Раде VI созыва”, проведенного общественной организацией “Социополис” и Агентством моделирования ситуаций. Результаты исследования были презентованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА, еще 26,7% опрошенных считают, что будет сформирована “прагматичная” коалиция на основе БЮТ, НУ-НС, Блока Литвина при ситуативной поддержке Партии регионов.

В то же время 16,7% экспертов считают, что партии и блоки не смогут сформировать коалицию и нынешний премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ останется руководителем правительством в ранге исполняющего обязанности. 10% респондентов убеждены, что в ВР будет сформирована “широкая” коалиция с участием Партии регионов и НУ-НС и премьером будет утверждена компромиссная кандидатура, которая устраивает и Партию регионов, и Президента.

В то же время В.БАЛА считает, что только Коалиция демократических сил и правительство, которое возглавит Ю.ТИМОШЕНКО, будет иметь достаточную политическую волю и готовность провести глубокие реформы политической системы и экономики Украины.

По его словам, большинство экспертов считают, что самым эффективным, но самым нестабильным будет правительство Ю.ТИМОШЕНКО, несколько менее эффективным будет правительство “широкой” и “прагматичной” коалиции и самым неэффективным – действующий состав правительства.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ отметил, что согласно данным опроса, с наибольшей достоверностью получат должности в будущем правительстве компромиссные фигуры – Юрий ПАВЛЕНКО (гуманитарный вице-премьер-министр), Анатолий ГРИЦЕНКО (министр обороны Украины), Виктор БОНДАРЬ (министр транспорта и связи), Давид ЖВАНИЯ (министр по вопросам чрезвычайных ситуаций), Юрий КОСТЕНКО (министр охраны окружающей природной среды), Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ или Василий КРЕМЕНЬ (министр образования и науки).

Среди политиков, которые могут повысить эффективность работы правительства, эксперты называют Николая ОНИЩУКА, Виктора ПИЛИПИШИНА, Сергея ГРИНЕВЕЦКОГО, Ксению ЛЯПИНУ, Олеся ДОНИЯ, Андрея ШЕВЧЕНКО, Игоря ШКИРЮ, Григория НЕМИРЮ и несколько чаще – Руслана КНЯЗЕВИЧА и Александра ФЕЛЬДМАНА.

По убеждению А.ГОЛОБУЦКОГО, если до конца текущей недели не будет создана демократическая коалиция или хотя бы сделано заявление по этому поводу, то “окончательно все рычаги управления перейдут в руки Президента Украины”.

Он отметил, что “авантюра” с неподписанием коалиционного соглашения является определенным “намеком на то, что Юлия ТИМОШЕНКО не является желаемым вариантом для очень многих не только в “Нашей Украине”, но и в окружении Президента Украины”. По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, все это может привести к тому, что главными игроками станут Партия регионов и БЮТ, а такая “часть “Нашей Украины” (речь идет о блоке НУ-НС - УНИАН) как “Народная самооборона” может превратиться в известной степени в сателлит БЮТ”, повторив в будущем судьбу партии “Реформы и порядок”. То есть, отметил эксперт, “она может слиться с БЮТ, что не входит в планы Секретариата Президента, как и Президента Украины, потому что в такой ситуации его роль как арбитра теряется, потому что его политику не может проводить полностью ни Партия регионов, ни БЮТ”. “И тогда его (В.ЮЩЕНКО - УНИАН) шансы стать во второй раз Президентом становятся еще более призрачными, чем до этого” - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Экспертное исследование проводилось с 12 по 18 ноября общественной организацией “Социополис” и Агентством моделирования ситуации. В телефонном опросе приняли участие 28 экспертов - политологов, аналитиков, журналистов.