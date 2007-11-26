Украинский бизнес-канал (UBC) вскоре будет транслироваться через кабельные сети.

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный продюсер телеканала Светлана КОЛЯДА.

По ее словам, с 1 сентября текущего года начал вещание первый в Украине специализированный информационно-аналитический телеканал для бизнесового сообщества – Украинский бизнес-канал (UBC).

На сегодня канал уже заключил соглашения с большинством кабельных сетей, и, в частности, с 1 декабря UBC увидят и киевляне.

Сейчас в программе круглосуточного канала циклические впуски бизнес-новостей, а также 6 аналитических проектов: UBC: нефтяной обзор; UBC: энергетика; UBC: транспорт, финансы; UBC: недвижимость; UBC: приоритеты (макроэкономика); UBC: фондовый рынок, финансы, банки.

С.КОЛЯДА также сообщила, что телеканал ведет переговоры с аналогичными бизнес-каналами России и Европы относительно создания совместных проектов.

“За два месяца сделано немало, мы очень динамически развиваемся”, - подчеркнула С.КОЛЯДА.

По ее словам, в развитие телеканала вложено 5 млн. долларов США, и на конец 2008 года канал планирует выйти на самоокупаемость.

Шеф-редактор информационно-аналитического вещания UBC Наталия ПРУДКАЯ подчеркнула, что выбран именно такой бизнес-стандарт телеканала, потому что в настоящее время в Украине идет огромный поток информации – издается много деловых изданий, но нет деловой вещания на высоком уровне.

“Потому мы хотим перевести аналитику, которую мы можем сделать, на язык телевидения”, - сказала Н.ПРУДКАЯ.