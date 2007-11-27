Новыми кандидатами в ”черный список” врагов украинской культуры стали Лавринович и трое столичных чиновников

Новыми кандидатами на включение в “черный список” врагов украинской культуры стали министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, начальник управления по вопросам коммунального имущества Шевченковской райадминистрации столицы Евгений ШЕВЧУК, председатель Подольской райгосадминистрации Киева Евгений РОМАНЕНКО и его заместитель Анатолий УМАНЕЦ.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили писатели и издатели, организаторы акции “Украина – зона культурного бедствия” братья Дмитрий и Виталий КАПРАНОВЫ.

В то же время они отметили, что благодаря урегулированию конфликта между Тендерной палатой и Национальной парламентской библиотекой кандидатура председателя правления палаты Владимира ЛАБЫ исключена из “черного списка”.

Как объяснили КАПРАНОВЫ, А.ЛАВРИНОВИЧ попал в перечень кандидатов во враги украинской культуры из-за того, что Минюст признал Указ Президента Украины “О некоторых мерах по развитию книгоиздательского дела в Украине” утратившим действие, в результате чего этот указ не выполняется и сорвано проведение Года украинской книги.

Столичные чиновники являются кандидатами в “черный список” в связи с решениями о выселении учреждений культуры из занимаемых помещений. В частности, председатель Подольской райгосадминистрации Киева Е.РОМАНЕНКО и его заместитель А.УМАНЕЦ подписали соответственно распоряжение и письма о выселении Ассоциации Артгалерей Украины и Ассоциации деятелей современного искусства Украины из помещения по адресу Андреевский спуск, 22, в результате чего в июне была осуществлена рейдерская атака на помещение, захвачено 300 работ современных украинских художников.

Кандидатура Е.ШЕВЧУКА внесена в “черный список” врагов украинской культуры из-за его решения о выселении художницы Эмми БЕГЛЯРОВОЙ из мастерской на ул. Десятинной.

В свою очередь, присутствовавшие на пресс-конференции певица, народная артистка Украины Нина МАТВИЕНКО и музыкант, лидер группы ВВ Олег СКРИПКА отметили, что сложная ситуация сложилась в эфирном теле- и радиопространстве. По словам О.СКРИПКИ, в Украине не предоставляют эфир исполнителям украинской песни, на телеканалах и радио, в частности, отказываются транслировать украинскую музыку. Н.МАТВИЕНКО отметила, что Министерство культуры и туризма не поддерживает украинских исполнителей.

По мнению О.СКРИПКИ, в Украине специально создана система, которая уничтожает украинскую культуру. “Это специально построено. Я же хожу на телевидение, мы приносим украинские песни, их не ставят на телевидении специально, на радио украинскую музыку специально не крутят. Это специально сделано. Какой-то умысел просто есть в этом”, - убежден певец.

Братья КАПРАНОВЫ в очередной раз пригласили всех неравнодушных 30 ноября принять участие в Чрезвычайном собрании “Украина – зона культурного бедствия”.

Как сообщал УНИАН, представители интеллигенции созывают 30 ноября в Киеве Чрезвычайное собрание “Украина – зона культурного бедствия” для обсуждения проблем в культурной сфере и составления “черного списка” врагов украинской культуры.

Чрезвычайное собрание состоится в культурном центре Киево-Могилянской академии по ул. Ильинской, 9, в 11.00. С целью подготовки к Чрезвычайному собранию был создан сайт www.cultura.net.ua, на котором Украина объявлена зоной культурного бедствия.

В октябре и ноябре организаторы акции сообщили, что кандидатурами на включение в список врагов украинской культуры являются, в частности, первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ, вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Дмитрий ТАБАЧНИК и председатель Тендерной палаты Украины В.ЛАБА.