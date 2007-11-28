Группа инвесторов многоквартирных домов «Троещинские Липки» объявляет о проведении митинга под стенами КГГА

Группа инвесторов многоквартирных домов «Троещинские Липки» (г. Киев, ул. Лаврухина, 5, 6) объявляет о проведении митинга под стенами Киевской Городской Государственной Администрации с целью привлечения внимания органов государственной власти, СМИ и общественности к проблеме нарушения прав человека в г. Киеве, финансовых пирамид и обмана инвесторов при строительстве домов.

В 1994 г. началась продажа квартир в будущих домах (ул. Лаврухина, 5, 6).

Заказчиком домов выступила Деснянская районная администрация.

Застройщик: ООО «Смартекс-Системз».

Все квартиры в домах профинансированы инвесторами на 100%. Готовность домов одного – 80%, другого – 60%.

Полтора года стройка заморожена по причине отсутствия финансовых средств у застройщика ООО «Смартекс-Системз».

Заявленный застройщиком срок сдачи домов 4 квартал 2005 г.

Деснянская районная Администрация совместно с Киевской Городской Государственной Администрацией более двух лет обещают помочь решить проблему, но сотни людей до сих пор не могут заселиться в свои