В Украине сегодня по инициативе «Комсомольской правды» стартовала акция по изданию коллекции «Великие имена XIX века»

Сегодня в Украине по инициативе газеты «Комсомольская правда» стартовала акция по изданию 30-томной коллекции художественной литературы «Великие имена XIX века».

Как сообщил в ходе пресс-конференции в УНИАН, главный редактор «Комсомольской правды» Андрей ХРУСТАЛЕВ, данный проект является самым масштабным в истории нашей страны. Он отметил, что общий тираж коллекции составит более 1 млн. экземпляров. «Данная акция направлена на возрождение семейного чтения», - сказал А.ХРУСТАЛЕВ. С этой целью, редакция выбрала произведения 30 лучших авторов XIX века. В частности, Джейн Остен, Оскара Уайльда, Брем Стокера, Гюстава Флобера, Александра Дюма, Козьмы Пруткова, Роберта Луиса Стивенсона, Майна Рида, Шарлотты Бронте и ряд других. Наряду с произведениями зарубежных классиков также будут изданы и «Кобзарь» Тараса Шевченко и «Вірші. Драматичні поеми” Леси Украинки. По словам главного редактора «Комсомольской правды», «Кобзарь» Т.Шевченко впервые за годы своего существования будет издан рекордным тиражом.

Планируется, что в течении 30-ти недель каждую среду новый том будет поступать в точки торговли прессой и продаваться по минимально возможной цене за 18,9 грн. Кроме того, книги можно будет заказать по Интернету, телефону и SMS.

А.ХРУСТАЛЕВ отметил, что по оценкам издателей, продажи коллекции в десятки раз превысят лучшие показатели продаж литературных бестселлеров в Украине. В день старта проекты – 28 ноября – первый том коллекции Джейн Остен «Гордость и гордыня» будет продаваться в комплекте с «Комсомольской правдой в Украине» по цене 1 грн. Для этой цели газета привлекала команду КВН «ЧП Минск» и солиста группы «Тик» Виктора БРОНЮКА, которые под стенами УНИАН продавали первый том коллекции. А ХРУСТАЛЕВ отметил, что деньги полученные от продажи книги при участии звезд, планируется потратить на покупку учебников для детского дома. Кроме того, по словам главного редактора «КП», газета передаст 30 коллекций в библиотеки лучших школ каждого региона.