Тендерная палата заявляет о злоупотреблениях госсредствами на 350 млн. грн. при подготовке к отопительному сезону

Тендерная палата Украины заявляет о выявленных в ходе подготовки к отопительному сезону злоупотреблениях государственными средствами на сумму более чем 350 млн. грн.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления ТПУ Владимир ЛАБА.

По его данным, в результате исследования 402 процедур государственных закупок работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период, проведенных в 2007 году распорядителями государственных средств, Тендерной палатой установлен целый ряд нарушений требований действующего законодательства на общую сумму свыше 350 млн. грн.

«Тендерной палатой установлено прямое игнорирование норм Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и необеспечение экономного и эффективного использования государственных средств», - отметил В.ЛАБА.

При этом он напомнил, что основное внимание в ходе подготовки коммунальных служб к зиме сосредоточено на текущем и капитальном ремонте жилищного фонда, котельных, инженерных сетей и коммуникаций и т. д.

По его мнению, одним из основных факторов, препятствующих существованию здоровой конкуренции в сфере ЖКХ, является допущение к участию в торгах участников, которые являются связанными лицами.

Так по данным В.ЛАБЫ, Управлением жилищно-коммунального хозяйства исполкома Криворожского горсовета Днепропетровской области при проведении процедуры закупки работ по капитальному ремонту тепловых сетей с заменой на предварительно изолированные трубы ожидаемой стоимостью 11 млн. 255 тыс. грн. тендерным комитетом не были отклонены предложения ООО «Строй-альянс» и частного предприятия «Универсалгазстрой», основателем которых является одно и то же лицо.

Как сообщил глава ТПУ, одним из показательных примеров злоупотребления госсредствами в ходе подготовки жилищного фонда к зиме является реализация киевской программы "Твой дом, твой двор", в рамках которой в этом году предусматривалось потратить свыше 20 млн. грн. По данным Тендерной палаты, в рамках программы запланирована герметизация стыков панелей в 39 домах, ремонт кровли в 51 доме, замена 36 и модернизация 47 лифтов, приведение в надлежащее состояние дренажных систем, замена аварийных трубопроводов, реконструкция бойлерных и насосного оборудования домов

«Данная программа была создана, чтобы сделать невозможной коррупцию путем внедрения системы адресного финансирования проектов по отдельным программам - "Кровля", «Фасад», "Двор", "Лифт" и другие. Однако, по результатам проведенной Тендерной палатой Украины проверки выполнения программы „Твой дом, твой двор" установлено, что при ее реализации допускаются значительные нарушения и злоупотребления, которые заключаются, прежде всего, в приписках относительно объемов выполненных работ, завышении их реальных, выполненных объемов», - сообщил В.ЛАБА и добавил: «В частности, при проведении Шевченковской районной госадминистрацией Киева процедуры закупки работ по программе "Твой дом, твой двор" ожидаемой стоимостью 6 млн. 714 тыс. грн. заказчиком было предусмотрено осуществление предоплаты в размере 50%, что противоречит требованиям закона. Во-вторых, дефектные акты, которые предусматривают выполнение перечня работ согласно их видам и местам, не содержат мест исследования объектов - номеров жилых домов и улиц, на которых они расположены. В документах отсутствуют фамилии должностного лица, которое их утверждает, и печати учреждения, которым осуществлялось обследование объекта».

Таким образом, по мнению В.ЛАБЫ, из программы фактически была исключена система адресного финансирования.

Он также обратил внимание на то, что в соответствии с требованиями закона, условия договора о закупке не должны отличаться от условий тендерного предложения участника - победителя процедуры закупки. Однако, отметил глава ТПУ, некоторые заказчики не обращают внимания на закон и заключают договоры на почти вдвое завышенные суммы.

Кроме того, по словам В.ЛАБЫ, Тендерной палатой были установлены грубые нарушения порядка государственного финансирования капитального строительства.

«Так, при проведении Харьковским государственным медицинским университетом закупки работ по строительству газовой котельной на крыше учебно-лабораторного корпуса ожидаемой стоимостью 1 млн. 240 тыс. грн. при заключении договора нарушен пункт 19 постановления Кабмина «Об утверждении порядка государственного финансирования капитального строительства», которым предусмотрено осуществление промежуточных платежей за выполненные работы в пределах не более 95% от их общей стоимости. Конечные расчеты должны осуществляться в двухнедельный срок после выполнения и принятия всех предусмотренных договором работ и подписания акта государственной комиссии по принятию объекта в эксплуатацию. Однако, условиями договора между харьковским медуниверситетом и ООО «Ланкон» предусмотрено осуществление промежуточных платежей за выполненные работы в размере 100% от общей стоимости договора», - сообщил В.ЛАБА.

Он отметил, что «отсутствие стратегии развития и прямое игнорирование соблюдения норм законодательства в сфере госзакупок приводит, в первую очередь, к тому, что страдают простые потребители”.

“Цены на коммунальные услуги растут, а их качество ничуть не улучшается, жилищный фонд остается в том же жалком состоянии, как и ранее, а государственные деньги, направленные на его реконструкцию, оседают в карманах чиновников», - подчеркнул глава Тендерной палаты.