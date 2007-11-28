В Киеве презентован учебный проект для медработников “Защита прав ВИЧ-положительных детей”

Сегодня в Киеве презентован учебный проект для медицинских работников “Защита прав ВИЧ-положительных детей”.

Как передает корреспондент УНИАН, руководитель Программы по ВИЧ/СПИД Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Татьяна ТАРАСОВА во время презентации, которая состоялась в УНИАН, отметила, что целью проекта является предоставление медицинским работникам, в первую очередь практикующим врачам, необходимой информации относительно прав детей, проживающих с ВИЧ/СПИДом в Украине.

По ее словам, факты свидетельствуют, что права детей, живущих с ВИЧ в Украине, нарушаются, кроме прочего, и в лечебно-профилактических учреждениях. По словам Т.ТАРАСОВОЙ, чаще всего нарушается право ребенка родиться здоровым, право на конфиденциальность или неразглашение диагноза и право на медицинское обслуживание. По ее мнению, такая ситуация вызвана, в первую очередь, нехваткой объективной информации относительно ВИЧ и недостатком правовой информации.

“Исследование “Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, подтвердило, что стигма в Украине существует, а именно: в среде медицинских работников”, - сказала Т.ТАРАСОВА. В то же время она убеждена, что это можно преодолеть путем информирования о ВИЧ-инфекции.

Т.ТАРАСОВА отметила, что по официальным данным Минздрава Украины, с 1987 года от ВИЧ-положительных матерей родилось около 14 тыс. детей, из которых 1464 детям сейчас подтвержден диагноз ВИЧ-инфекции. По ее словам, также растет количество больных СПИДом. Только за 8 месяцев 2007 года диагноз СПИД установлен у 73 детей.

В свою очередь, главный неонатолог Минздрава Украины Елизавета ШУНЬКО отметила, что данный учебный проект разработан для кафедр неонатологии, педиатрии, акушерства и гинекологии, акушерства, гинекологии и перенатологии, а также кафедры детских инфекционных болезней и иммунологии.

“Все права ребенка впервые были проанализированы, систематизированы и изложены в этом учебном модуле. Это первое издание, где врач может получить все систематизированные знания относительно прав ВИЧ-положительных детей”, - отметила Е.ШУНЬКО. По ее словам, этот модуль был представлен в Национальной медицинской академии последипломного образования, где он получил положительный отзыв.

Е.ШУНЬКО отметила, что на протяжении 2008 года модуль будет внедрен в курс обучения в Харьковской и Днепропетровской медицинских академиях последипломного образования и Запорожской медицинской академии.

Проект реализовывается Благотворительной организацией “Международный благотворительный фонд “Джерела” при поддержке Представительства ЮНИСЕФ в Украине, в сотрудничестве с Минздравом Украины, Национальной медицинской академией последипломного образования им. П.Л.Шупика, БО “Правозащитный центр “ТАБО” и ВБО “Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ”.