Больше трети киевлян с доверием относятся к деятельности БЮТ в Киевсовете – опрос

33,8% опрошенных киевлян с доверием относятся к деятельности Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете.

Такие результаты социологического исследования обнародовал директор центра “Социальная перспектива” Игорь БУРОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, согласно социологическому исследованию, 13,7% респондентов доверяют Партии регионов, 12,6% с доверием относятся к Блоку Литвина, 11,8% поддерживают деятельность фракции “Наша Украина” в Киевсовете, а 9,8% соглашаются с деятельностью Блока Леонида Черновецкого. При этом 15,3% опрошенных киевлян не доверяют ни одной из политических сил, а 8,8% было трудно ответить.

Как отметил И.БУРОВ, результаты исследования также свидетельствуют, что Блок Виталия Кличко и БЮТ по большей части поддерживают люди в возрасте до 39 лет. Так, 35,6% респондентов, которые поддерживают Блок Кличко, – это молодежь до 29 лет, 22% - люди от 30 до 39 лет.

При этом 30,4% опрошенных киевлян, которые поддерживают БЮТ, – это молодежь до 30 лет, 22,4% - киевляне от 30 до 39 лет.

Блок Литвина поддерживают все возрастные группы почти в одинаковых пропорциях.

Согласно результатам исследования о доверии киевлян к определенным политическим фигурам, то 38% респондентов в целом доверяют Юлии ТИМОШЕНКО, 33% - Виталию КЛИЧКО, по 25% опрошенных выразили свое доверие к Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и Юрию ЛУЦЕНКО, 21% с доверием относится к Александру ОМЕЛЬЧЕНКО, а 19% опрошенных киевлян доверяют Николаю ТОМЕНКО.

В то же время по 29% опрошенных в целом не доверяют Ю.ТИМОШЕНКО и В.КЛИЧКО, 39% выразили недоверие Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, 33% респондентов не доверяют Ю.ЛУЦЕНКО, 37% не верят А.ОМЕЛЬЧЕНКО и 35% выражают недоверие Н.ТОМЕНКО.

Исследование проводилось с 17 по 23 ноября в 10 районах Киева. Было опрошено 1 тыс. 820 респондентов. Репрезентативная выборка подобрана в соответствии с полом и возрастом киевлян. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.