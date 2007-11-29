Пассажиры хотят ездить в поездах с доступом к Интернету и минимаркетами - исследование

Украинские пассажиры хотят иметь в поездах доступ к Интернету и минимаркеты.

Об этом свидетельствуют данные исследования по изучению потребностей пассажиров в дополнительных услугах в поездах дальнего следования, пригородных поездах повышенной комфортности и на вокзалах, проведенного консорциумом «Менеджмент консалтинг групп» (МКГ) и обнародованного сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам руководителя аналитической группы консорциума Дмитрия ПОДТУРКИНА, «система услуг, которая необходима нашим пассажирам, качественно отличается от сложившейся системы услуг».

Как сказал руководитель социальных проектов МКГ Дмитрий ГРОМАКОВ, согласно исследованию, на вокзалах пассажиры хотели бы видеть залы для курящих, интернет-кафе, службы вызова такси. В поездах дальнего следования - доступ к Интернету, минимаркеты, комнаты для переодевания, пункты обмена валют и медицинского обслуживания. В пригородных поездах повышенной комфортности пассажирам не хватает Интернета, а также медицинского обслуживания, отдельных вагонов для пассажиров с детьми, услуг сопровождения детей и пожилых людей, пледов. Кроме того, пассажиры выступают за введение бегущих строк и электронных табло в вагонах, где бы отображались названия станций.

Также для пассажиров важны условия страхования, и они высказываются за самостоятельный выбор условий страхования и страховщика. Соответственно, по мнению опрошенных, эта услуга не должна входить в стоимость билета.

Таким образом, отметил Д.ПОДТУРКИН, если раньше в основном сервис концентрировался на вокзалах, то сейчас, из-за того, что скорость поездов возрастает, а время промежуточных стоянок сокращается, пассажиры требуют наличия того же сервиса непосредственно в поездах.

«Предоставление пассажирам дополнительных услуг, как правило, не требует больших капиталовложений, а только определенного уровня организационной работы», - отметил он. По его словам, к примеру, вагоны-рестораны, о неэффективности работы которых говорит «Укрзализныця», можно переоборудовать в минимаркеты.

При этом Д.ПОДТУРКИН добавил, что оказание дополнительных услуг пассажирам является одним из самых главных направлений, которые позволяют снизить убыточность пассажирских перевозок. «Укрзализныця» это развивает, однако совмещение функций хозяйствующего субъекта и органа госуправления не позволяет концентрироваться на продвижении таких услуг. По нашему мнению, этим должны заниматься либо специализированные дочерние компании, подчиненные «Укрзализныце», либо частные компании», - сказал Д.ПОДТУРКИН.

Он также сообщил, что МКГ проводил исследование по собственной инициативе, однако его результаты планируют передать в «Укрзализныцю».

Также Д.ПОДТУРКИН сообщил, что на втором этапе исследования МКГ планирует определить цену, которую пассажиры готовы заплатить за названные ими дополнительные услуги в поездах.

Исследование проводилось методом опроса фокус-групп. В целом было организовано 9 фокус-групп по 8 человек разного пола и уровня доходов, в которых участники делились по возрасту - 18-24, 25-35, 35 и больше лет.