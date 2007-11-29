Украина в 2008 году увеличит финансирование расходов на преодоление распространения ВИЧ/СПИД до 1 млрд. грн.

Такое мнение выразил заместитель министра здравоохранения Украины Валерий ИВАСЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы заложили в проект бюджета на 2008 год 204 млн. грн. Это бюджет Национальной программы, распорядителем которой является Министерство здравоохранения», - сказал В.ИВАСЮК.

По его словам, этот объем финансирования не включает средства, которые выделяются в этой сфере для Министерства образования и науки, Министерства внутренних дел, Департамента по вопросам исполнения наказаний и других министерств, являющихся партнерами в процессе преодоления эпидемии ВИЧ/СПИД.

«Консолидированные расходы будут, конечно, существенно выше. С учетом расходов местных бюджетов эта цифра, я думаю, будет приближаться к 1 млрд. грн.», - предположил он.

В.ИВАСЮК считает, что главным вопросом является эффективное использование средств, предусмотренных на преодоление проблемы распространения ВИЧ/СПИД в Украине.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году объем государственного финансирования проблемы профилактики и лечения ВИЧ/СПИД через Министерство здравоохранения составляет 125 млн. грн.