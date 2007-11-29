В большинстве европейских стран стремятся точно спрогнозировать инфляцию на следующий год. У нас в стране прогноз занижают

На протяжении последних пяти лет основные принципы денежно-кредитной политики НБУ на следующий год разрабатывались с учетом заниженных показателей инфляции. Так, в основных принципах денежно-кредитной политики НБУ на 2003 год цель по инфляции (индекс потребительских цен) была определена на уровне 6-7% (по факту инфляция составила 8,2%). На 2004 – 5,8–6,3% (факт – 12,3%); 2005 – 6–7% (факт – 10,3%); 2006 – 8,5–9,5% (факт – 11,6%); 2007 – 7,5% (факт – на конец октября инфляция уже составляла 11,7, а до конца года превысит показатель в 14,5%). Прогнозы по инфляции на 2008 год – 9,6%...

Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб»: «В то время, как в большинстве европейских стран стремятся к точному таргетированию инфляции, у нас в стране наблюдается прямо противоположная тенденция. Вместе с тем, те несколько процентов разницы между прогнозным и реальными уровнями инфляции в предыдущие годы – следствие фиксированного курса гривни. Если бы НБУ постепенно «укреплял» гривню, уровень инфляции в предыдущие годы был бы ниже».

Однако уровень инфляции в этом году почти в два раза превышает прогноз. Это обусловлено не «монетарными» причинами – в этом году также можно было ожидать превышения фактического темпа роста инфляции над прогнозным на 2-2,5%, не более. Невыполнение прогнозов по инфляции на 2007 год произошло в основном за счет роста цен на продукты питания: за период конец декабря 2006 года – конец октября 2007 года продукты питания подорожали на 17,5%, одежда и обувь – на 1,1%, услуги ЖКХ – на 6,7% (на которые приходится около 74% потребительской корзины). В следующем году газ и электричество для населения, а также горячая вода и отопление подорожают на 5-10%.

Возможная будущая ревальвация гривны на 2% практически не окажет никакого существенного понижающего влияния на темпы инфляции в Украине в следующем году: мы можем ожидать снижение темпов инфляции в стране до 0,5%, что является незначительной величиной. Для достижения более ощутимого эффекта необходимо ревальвировать гривну на 5–10% – до уровня 4,55–4,80 грн. за 1 доллар США. В таком случае можно ожидать снижения уровня инфляции на 1–2%. В любом случае, ревальвация гривны должна произойти не ранее весны следующего года – когда прекратиться мировой рост цен на продукты питания.

С учетом неминуемого повышения цены на газ Россией, никакое изменение курса национальной валюты (кроме шагов, граничащих с авантюризмом) на ситуацию в этой сфере кардинально не повлияет.

Скорее всего, продолжится рост цен на горючее, но достаточно умеренными темпами. На текущий момент стоимость 95 бензина по стране составляет от 4,92-5,18 гривен за литр. В Киеве 5 гривен. Прогноз на полгода по стране – 5,16-5,50; по Киеву – 5,25-5,30. То есть рост цен составит примерно 5-6%.

Текущие действия НБУ, направленные на уменьшение денежной массы в экономике, сразу же отразились на росте ставок по межбанковским кредитам овернайт в гривнах и долларах. В ближайшие полгода ставки по кредитам и депозитам для физических и юридических лиц вырастут на 0,5-1%. Примерно к лету 2008 года ситуация на мировом и украинском финансовых рынках стабилизируется и ставки по кредитам и депозитам вернуться к текущим значениям. Действия НБУ по уменьшению денежной массы начнут приносить ощутимые результаты для экономики Украины только через год-полтора.