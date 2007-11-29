В Луганской области возбуждено уголовное дело по факту использования метанола при производстве жидкости для мойки автостекла.

Об этом идет речь в сообщении заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Ю.КОВАЛЕНКО, распространенном на пресс-конференции в УНИАН.

В сообщении отмечается, что следственным отделом Рубежанского городского отдела Управления МВД в Луганской области 21 ноября возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, транспортировки, хранения и использования ядовитого вещества метанола (метиловый спирт) по предварительному сговору служебными лицами ООО “Экспо-Хим” (г. Рубежное Луганской области) по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.321 Уголовного кодекса Украины.

ООО “Экспо-Хим” на протяжении октября-ноября 2007 года изготовляло жидкость для мойки стекла “Обзор 30С”, базовым компонентом которой является метанол. Реализация продукции осуществлялась в различных регионах Украины.

В сообщении отмечается, что содержание метанола в указанной продукции составляет около 30% от общего объема, а массовая часть метанола в пересчете на легкие вещества составляет 97,3%, что подтверждено выводами специалистов при проведении экспертиз.

По информации Департамента экологической безопасности Министерства охраны окружающей среды, из-за того, что метанол входит в перечень ядовитых веществ, на проведение операций с ним необходимы соответствующие разрешения территориальных органов Минприроды. По данным Ю.КОВАЛЕНКО, ООО “Экспо-Хим” такие разрешения не выдавались.

При проведении обыска в помещении ООО “Экспо-Хим” обнаружена и изъята линия по разливу продукции, метанол, купаж готовой продукции и готовая расфасованная продукция.

Комментируя это уголовное дело, присутствующий на пресс-конференции доктор технических наук, директор Украинского научно-исследовательского института спирта и биотехнологии продовольственных товаров Сергей ОЛЕЙНИЧУК сообщил, что метиловый спирт - это одноатомный спирт, который получают химическим путем окиси углерода и водорода, и который используется в химической промышленности. По его словам, метиловый спирт является очень опасным для здоровья и жизни человека.

“Прежде всего, метанол будет поражать сосудистую систему, вызывает слепоту и относится к очень сильнодействующим ядовитым веществам”, - сказал С.ОЛЕЙНИЧУК.

По его словам, предельно допустимая концентрация метанола в рабочей зоне составляет 5 миллиграмм на метр кубического воздуха.

С.ОЛЕЙНИЧУК отметил, что 5-7 миллилитров метанола уже являются чрезвычайно опасными для человека, а 30 миллилитров употребления приводит к смерти.

По его словам, часто отравление метиловым спиртом вызывает безвозвратную слепоту. Он также отметил, что отличить метиловый спирт по внешним признакам от этилового спирта очень трудно, практически невозможно.

По словам С.ОЛЕЙНИЧУКА, если метанол сознательно использовали для производства жидкости для мойки стекла, то это преступление.

По его мнению, одной из причин использования метанола для изготовления жидкости для мойки автостекла является то, что производители имеют право сами разрабатывать технические условия для того или иного вида продукции. По словам С.ОЛЕЙНИЧУКА, если согласно стандарту на упаковке должен быть написан состав вещества, то технические условия этого не предусматривают.

“Я считаю, что такой закон направлен на ухудшение качества любой продукции. Если это производство, оно должно иметь надлежащую, нормативную, техническую документацию, без которой работать нельзя”, - добавил он.