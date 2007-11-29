Возможная ревальвация гривни на 2% будет недостаточной для снижения темпов инфляции – эксперт

Возможная ревальвация гривни на 2% будет недостаточной для снижения темпов инфляции.

Такое мнение высказал руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб» Николай ИВЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что, согласно международным исследованиям, ревальвация на 10% приведет к снижению темпов инфляции на 2%. «Соответственно, максимум от ревальвации на 2% мы можем выиграть 0,5% инфляции. В текущих условиях роста цен на энергоносители это не тот шаг, который снизит темпы инфляции. Поэтому мы считаем, что ревальвации недостаточно, чтобы решить проблему с инфляцией в стране», - сказал Н.ИВЧЕНКО.

По его мнению, чтобы снизить темпы инфляции нужно проводить ревальвацию не на 2%, а на 10%, но в этом случае могут пострадать украинские экспортеры.

Н.ИВЧЕНКО считает, что ревальвацию нужно проводить не сейчас, когда цены на энергоносители и продовольствие в мире максимальны, а дождаться весны, когда они, вероятно, несколько снизятся. Кроме того, весной уже можно будет оценить перспективы урожая. «И уже ближе ко второму полугодию, где-то май, июнь, вот этот момент будет наиболее подходящий для возможной ревальвации гривни», - пояснил Н.ИВЧЕНКО.

В целом он считает, что Нацбанк должен переходить на таргетирование инфляции, при этом отмечает, что процесс перехода может занять несколько лет.

«Есть определенные инфляционные ожидания, с которыми ни Нацбанк, ни Кабинет министров справиться не могут. Поэтому необходимо переходить, как во всех европейских странах, к таргетированию инфляции так, чтобы Нацбанк выставлял не параметры колебания национальной валюты по отношению к доллару, а реальные темпы роста инфляции. Пусть они окажутся несколько выше, чем обычно планируют, зато они будут реальными, и на протяжении нескольких лет, если общественность, инвесторы, западные инвесторы, экономические контрагенты увидят, что Нацбанк и Кабинет министров умеют правильно прогнозировать темпы роста инфляции, это повысит доверие к украинской экономике, национальной валюте и улучшит инвестиционный климат», - подчеркнул Н.ИВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в беседе с журналистами исполнительный директор по экономическим вопросам Национального банка Украины Игорь ШУМИЛО сообщил, что НБУ допускает постепенную ревальвацию гривни в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«Если будет такое развитие событий (ревальвация гривни), оно будет носить мягкий характер», - отметил тогда И.ШУМИЛО, добавив: «Когда я говорил о мягкой ревальвации, я имел в виду среднесрочную и долгосрочную перспективу».

Также он подчеркнул, что проведенная НБУ ревальвация гривни в 2005 году была абсолютно обоснованной с экономической точки зрения и не являлась следствием каких-либо политических решений.

19 октября глава Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ заявил о наличии экономических оснований для укрепления курса национальной валюты.

29 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал не шутить с вопросом курса доллара и гривни, отметив, что сегодня сложно предсказать последствия ревальвации гривни, в том числе и для населения, которое хранит значительную часть сбережений в иностранной валюте.

2 ноября председатель Совета Нацбанка Петр ПОРОШЕНКО заявил, что ревальвации гривни не будет, а курс гривни к доллару в 2007-2008 годах будет колебаться в пределах установленного коридора 4,95-5,25 UAH/USD.

Минэкономики также не поддерживает укрепление курса гривни по отношению к доллару, отстаивая интересы украинских экспортеров.

Официальный курс гривни к доллару, установленный Нацбанком Украины, не меняется с 21 апреля 2005 года и составляет 5,05 UAH/USD.

На мировых рынках по отношению к корзине валют основных торговых партнеров США с начала 2007 года доллар потерял более 10%.