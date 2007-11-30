«РБК-Украина» представляет новый автомобильный портал – http://www.autonews.ua/. Последние пять лет Украина была одним из самых динамичных европейских автомобильных рынков. Согласно прогнозам ведущих экспертов, к концу 2007 года общий объем продаж новых автомобилей превысит отметку 500 тыс. показав почти 40%-ный рост. Это обусловило значительный спрос на информацию об автомобильном рынке среди украинских пользователей интернета, недостаток которой должен восполнить AutoNews.UA.

Оперативные комментарии на злободневные темы, описания новых автомобилей, актуальный поток новостей помогут читателям быть в курсе всех событий мировой автомобильной индустрии и быстрорастущего украинского авторынка.

Также читатели смогут ознакомиться с реальными дорожными испытаниями новинок украинского рынка - AutoNews.UA получил возможность одним из первых СМИ тестировать большинство новых моделей.

Кроме того, AutoNews.UA обладает уникальной фотогалереей, которая обновляется в режиме он-лайн и уже сейчас содержит более 5000 эксклюзивных фотографий автомобилей любой марки.

Все новостные разделы тесно интегрированы с крупнейшим в русскоязычном интернете автомобильным онлайн-каталогом. Таким образом, читатель сможет получить полную информацию о более чем 1000 моделей 90 марок.

AutoNews.UA планирует также активно развивать специальные проекты, посвященные наиболее важным событиям в автомобильной жизни Украины, самым популярным маркам авто, необходимым автоаксессуарам.

Таким образом, теперь вся информация об украинском авторынке будет собрана на одном ресурсе.

Новый портал получил простой интерфейс и интуитивно понятную навигацию, обеспечивающую максимально быстрый доступ читателя ко всей необходимой информации.

Благодаря разнообразию сервисов и удобству пользования сайтом, Autonews.ua имеет все шансы в кратчайшие сроки стать одним из самых популярных ресурсов автомобильной Украины.

«Запуск автомобильного портала – очередной важный шаг на пути развития РБК-Украина в украинском информационном пространстве, - считает генеральный директор ООО «РБК-Украина» Иосиф Пинтус. – Вслед за рынком недвижимости мы входим еще в один интересный и капиталоемкий сегмент рынка. Я уверен в успехе проекта, поскольку в Украине ощущается недостаток по-настоящему качественных и интересных Интернет-ресурсов, посвященных автомобильному рынку, а мы имеем все знания и умения, чтобы создать именно такой».

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