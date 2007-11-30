В Киеве состоялась презентация художественного журнала «Fine art»

В Киеве 29 ноября состоялась презентация художественного издания - журнала «Fine art».

Как передает корреспондент УНИАН, журнал «Fine art» создан при содействии Музея современного изобразительного искусства Украины.

Руководитель журнала Лина ГРИБАНОВА отметила, что «Fine art» - это яркий и харизматичный проект.

По ее словам, задание новосозданного журнала - рассказывать о мировых тенденциях в искусстве, о месте украинских мастеров искусства в мировом сообществе. В частности, на страницах «Fine art» речь пойдет о «новых», давно забытых человеческих ценностях, ведь в современном мире считается, что человек является тем, чем он владеет. Это касается, в первую очередь, коллекций и увлечений.

“Действительно, вспомним из мировой практики: ведь журналы об искусстве непременно хорошо иллюстрированы, это мировая традиция – изображать то, что описывается. Именно художественная пресса является основателем моды, творцом и флагманом новых направлений в искусстве, а для кого-то журнал может быть даже Музой. Для художника – честь попасть на страницы авторитетного художественного издания”, - сказала Л.ГРИБАНОВА.

По ее словам, журнал «Fine art» - это инструмент формирования эстетического вкуса, путь к признанию истинного художника.

В свою очередь, директор Музея современного изобразительного искусства Украины, художник-график, лауреат Национальной премии им. Т. Г. Шевченко Михаил ШЕВЧЕНКО выразил надежду увидеть на страницах “не столько комплиментарные, сколько контраверсионные, конструктивные, творческие, критические статьи и мнения”. “Мы хотели бы заглянуть в глубины творческого процесса с помощью самих художников, предоставляя им возможность свободно высказываться на актуальные темы», - добавил он.