Общественные организации просят Нацбанк и Госфинуслуг проверить банк «Киев» и инвесткомпании, финансировавшие строительство жилья «Київвисотбудом»

Общественная организация «Комитет защиты киевлян» и выступающие от имени частных инвесторов, просят Национальный банк и Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг проверить АКБ «Киев» и инвесткомпании, финансировавшие строительство компаниями «Київвисотбуд» и «Агробудпереробка» жилых домов по ул. Семьи Сосниных, 4-а.

Об этом сообщил глава ОО «Комитет защиты киевлян» Вячеслав ДИМСКОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, разрешение проблем незавершенного строительства жилья и частных инвесторов, вложивших деньги в эти проекты, заключается в продолжении кредитования строительства банком «Киев».

В.ДИМСМКОВ считает, что строительство домов было «заморожено» из-за использования «странной» схемы его финансирования. В частности, по имеющейся у него информации, банк «Киев» предоставил кредит семнадцати обществам с ограниченной ответственностью (ООО), которые, в свою очередь, финансировали строительство жилья.

По словам юриста общественной организации «Центр исследований корпоративных отношений» Павла ЗОЛОТАРЕВА, в 2006 году 17 компаний начали продажу квартир в доме по ул. Семьи Сосниных, 4-а частным инвесторам, хотя не имели на это юридических прав, поскольку им принадлежали не квартиры, а определенное количество квадратных метров. При этом, согласно инвестдоговорам, квартиры должны были поступить на продажу через 10 дней после введения дома в эксплуатацию. В то же время, строительство дома весной 2006 года было приостановлено из-за прекращения финансирования банком «Киев».

По данным юриста, банк «Киев» эти же квартиры взял в качестве залога под кредитование строительства.

По мнению П.ЗОЛОТАРЕВА, поскольку объект незавершенного строительства является собственностью застройщика, действия банка и обществ с ограниченной ответственностью являются незаконными.

В. ДИМСКОВ сообщил, что Комитет надеется на трехсторонний диалог между частными инвесторами, банком «Киев» и застройщиками домов, координатором которого намеревается выступить общественная организация.

Справка УНИАН. В ноябре 2006 г. компании ООО «Київвисотбуд» и ООО «Агробудпереробка Лтд» приостановили строительство четырех жилых домов в Киеве и области (в Чубинском, в Борисполе и Киеве по ул. Старонаводницкая и ул. Семьи Сосниных) из-за недостатка финансирования. В строительство жилых домов инвестировали около 1,5 тыс. вкладчиков. По данным строителей, для завершения строительства необходимо около 1 млрд. грн.