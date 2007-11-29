Владелец одесского ресторана “Витрина” считает действия “Облпотребсоюза” в ситуации с его заведением противозаконными

Владелец одесского ресторана “Витрина” Александр РЯЖЕВ считает, что отказ “Облпотребсоюза” продлить договор аренды помещения, а затем компенсировать затраты на ремонт заведения противозаконными.

Об этом А.РЯЖЕВ заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, “Облпотребсоюз”, который является собственником здания в районе 4-й станции Большого фонтана, сдает ему в аренду помещение первого этажа еще с 1995 года. Согласно договору, помещение может быть выкуплено арендатором, однако в “Облпотребсоюзе”, отмечает А.РЯЖЕВ, отказываются признавать это условие договора. Кроме того, после того, как А.РЯЖЕВ сделал ремонт ресторана на сумму 2,5 млн. грн. и подошел срок продления договора, арендодатель отказался его продлевать и компенсировать затраты на ремонт. Вместо этого, заявляет А.РЯЖЕВ, 22 сентября т.г. в ресторан ворвались вооруженные люди, вышвырнули на улицу персонал и фактически разгромили ресторан. Имущество, находящееся в ресторане, было вывезено в неизвестном направлении.

Прокуратура возбудила по этому факту уголовное дело, однако, в Приморском суде дело было закрыто по причине отсутствия состава преступления. “Таким образом, откровенное беззаконие покрывается судебными решениями”, - отмечает А.РЯЖЕВ.

Кроме того, по словам А.РЯЖЕВА, руководство “Облпотребсоюза” через СМИ обвиняет его в попытке “рейдерского захвата предприятия”.

Говоря о причинах возникшей ситуации, А.РЯЖЕВ заявил: “Трудно причины назвать. Может, кому-то понравился мой ресторан, может, кому-то я не нравлюсь, может, еще что-то".